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台積電這張牌

2025/03/05 05:30

台積電是台灣面對世界、特別是世界強權，非常重要的一張牌。（彭博）台積電是台灣面對世界、特別是世界強權，非常重要的一張牌。（彭博）

記者鄒景雯／特稿

台積電是台灣面對世界、特別是世界強權，非常重要的一張牌。當美國總統川普毫不留情地直指烏克蘭手中無牌時，台灣應該更加慶幸：好在我們擁有這張牌，這張牌非打不可，沒有不打的道理。

牌，就是上桌的籌碼，能在國際間博弈的底氣。台積電決定未來四年擴大對美投資至少千億美元，係由川普親自在白宮記者會上與台積電共同宣布，說明了這不是一般的商業投資，而是川普任內的美國發展戰略，不管大家同不同意，這正是一個洶湧而來的趨勢。

台積電加強在美布局，對於企業利益本身，當然經過經營者的精算，包括接近客戶、接近資本市場，這些利基都顯而易見。川普昨天說可以因此避免關稅，是最基本的，實際上絕對不僅於此。那麼從台灣的國家利益角度而言又是如何？是否構成全球半導體民主供應鏈多贏之局？完全事在人為。

事實上，台積電展開海外投資早就是進行式，打從二○二○年宣布美國製造，再到日本投資，又在德國設廠，乃至川普回歸後的擴大在美布局，台灣在相同時期的國家發展情況是何消長？可以讓國人對照出我們的生存策略，以致力永續壯大的目標。

如果用數字來說話，台灣半導體產業總產值，二○一六年大約新台幣二．四六兆元，二○二四年超過新台幣四．五兆元，成長率達八十三％。

台積電在台灣的資本支出，二○一六到二○二四年累計投入超過新台幣三兆元於國內。去年，台灣晶圓代工市場占全球份額超過六十％，較二○一六年提升約十個百分點。說明產業規模與產值持續成長。

其次在研發投資與技術領先方面，台積電的研發經費，二○一六年約新台幣六五○億元，去年則超過新台幣一五○○億元，成長一三○％。台灣半導體產業專利申請量，從二○一六至二○二四年間年均增長十五％。而台積電在台灣布局三奈米、二奈米及更先進的製程，更是維持全球技術領先優勢。

這段時期的人才培育與就業機會，也清楚揭示上升曲線。拿台積電在台灣的員工人數來說，二○一六年約四萬人，去年已超過七萬人，增加七十五％。台灣半導體產業的從業人員，二○一六年約二十二萬人，去年超過三十萬人。至於台灣半導體產業平均薪資，去年較二○一六年提升約四十％，相當可觀。

最重要的是國家經濟貢獻度，台積電對台灣GDP的貢獻，二○一六年約占台灣GDP的四％，去年提升至約八％。台灣半導體出口值，二○一六年約新台幣二．二兆元，去年已突破新台幣四兆元。此外，二○一六年到二○二四年，台灣外匯存底增加了大約四十％。

這些軌跡證實，不論是「美積電」、「日積電」、「德積電」的誕生，台灣如果能夠始終掌握好核心技術、研發創新，台積電本身，乃至整個半導體產業可以更強健，連帶支撐國家的經濟發展更壯大。

任誰都看的出來，世界秩序正在快速的重組，當前已經進入非常關鍵的時刻，台灣要站隊、卡位，打國際盃勢必將愈來愈成為日常。台灣是世界的台灣，絕對不是妄言。

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