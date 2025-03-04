六都買賣移轉棟數 前2月年減25％

今年前2月六都建物買賣移轉棟數合計不到3萬棟、年減25％。（記者徐義平攝）

限貸政策衝擊房市

〔記者徐義平／台北報導〕根據統計，今年前二月六都建物買賣移轉棟數合計不到三萬棟、年減逾二十五％。房地產業者指出，去年九月央行祭出第七波選擇性信用管制，又碰上銀行房貸資金緊縮，房市買氣急轉直下，且主要都會區買氣全面衰退。

根據六都地政局統計，前二月台北市移轉棟數三四五五棟、年減二十四．九％，新北市六四四八棟、年減三十一．六％，桃園市五八六○棟、年減十七．四％，台中市六四四九棟、年減二十．七％，台南市二六三八棟、年減三十三．六％，高雄市四九七四棟、年減二十四．六％。今年前二月六都合計二．九八萬棟、年減逾二十五％。

請繼續往下閱讀...

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前二月建物買賣移轉棟數主要反映去年十二月的房市買氣，當時交易量正處於房貸緊縮狀況，新建案、中古屋買氣都量縮，因此移轉登記也呈衰退，且去年上半年是房市旺季，預期未來幾個月的六都建物買賣移轉棟數呈現年減的機率較高。

回歸自用、長期置產買盤

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，今年全球政經局勢不確定性高，國內銀行房貸緊縮雖略有緩解，但第七波信用管制持續的狀況下，房市熱度不若去年，加上政府打炒房政策逐漸獲得成效，投機買盤退出市場，反而增加自住、長期投資、置產族群進場的機會，目前自用、長期置產當道，讓房市回歸正常供需基本面。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法