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關稅逃不了 工具機回暖等H2

2025/03/04 05:30

總統賴清德（左2）出席「2025年台北國際工具機展覽會TIMTOS」，經濟部長郭智輝（左3）陪同參觀工研院展區。（記者陳逸寬攝）總統賴清德（左2）出席「2025年台北國際工具機展覽會TIMTOS」，經濟部長郭智輝（左3）陪同參觀工研院展區。（記者陳逸寬攝）

烏俄停戰 將帶動重建商機

〔記者林菁樺／台北報導〕台北國際工具機展（TIMTOS）昨登場，今年聚焦AI與機器人等領域，南港展覽一、二館與世貿等共使用六一○○個攤位，規模創歷史新高，估計吸引逾五萬名國內外業者參觀。廠商普遍認為，川普關稅政策影響大，多預料第二季末、第三季才會明朗；此外，烏俄戰爭也會帶動一波重建商機，有助機械、工具機景氣回升。

總統賴清德致詞指出，近年工具機等產業遭受疫情、地緣政治、匯率等挑戰，但此次仍有逾千家廠商參與，機械業、工具機產業是「越冷越開花」；他強調，政府有數位減碳、智慧升級與國際投資三大方向盼與產業合作。

外貿協會董事長黃志芳表示，國際地緣政治對台灣機械業者是商機，美國總統川普也要求重建製造業，工具機絕對是不可或缺的產業，特別是台灣具有「非紅供應鏈」優勢。

工具機大廠東台集團董事長嚴瑞雄、百德總經理謝天昕、程泰董事長楊德華等人均認為，烏俄戰爭停戰後，歐洲會有一波重建商機；川普關稅政策則須觀察，嚴瑞雄說，至少要「百日」的時間，工具機景氣最快第二季末、第三季才會好轉。

楊德華表示，川普的關稅政策台灣是逃不了，若遭課對等關稅十到廿％，還可接受並轉價，但廿％以上就會考慮啟動赴美設廠，尤其程泰在南加州有經銷據點，過去已取得近五、六千坪土地，加上北美也有近六十家經銷商，具備赴美製造條件。

昨開展首日，百德就傳接單捷報，訂單金額上千萬元。程泰指出，今年有不少國外客戶特地來台參加，工具機展接單狀況要等到第三、四天會較為明確。

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