晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

二階裝機啟動 台積高雄P1廠迎量產

2025/03/04 05:30

台積電高雄楠梓科學園區首座晶圓廠（F22廠P1），三月起展開第二階段裝機。（中央社資料照）台積電高雄楠梓科學園區首座晶圓廠（F22廠P1），三月起展開第二階段裝機。（中央社資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電高雄楠梓科學園區首座晶圓廠（F22廠P1），三月起展開第二階段裝機，預計到今年底，P1廠Ａ、Ｂ兩區二奈米製程的月產能規模將上看一萬片。

估年底二奈米月產能達萬片

台積電高雄P1廠分Ａ、Ｂ兩區，Ａ區去年十二月開始裝機，目前進入試產；半導體業設備供應鏈傳出，Ｂ區三月起展開裝機，估計四月底到五月之間可完成裝機，接續展開試產。

供應鏈傳出，台積電高雄P1廠四月起將投片量產，初期約三千片，規劃逐季增加投片量，預計到今年底，P1廠月量產二奈米製程的產能規模將上看一萬片。

台積電二奈米首度採奈米片（Nanosheet）架構，生產腳步也領先全球，目前竹科寶山廠已開始投片量產，生產經驗再複製到高雄廠量產。

台積電高雄F22廠日前已掛上「tsmc」的公司識別標誌，P1廠兩區今年陸續量產，第二座廠（P2）廠房施工中，預計今年完工，第三座廠（P3）預計第四季動工，第四（P4）、第五座廠（P5）於二月中旬通過環評初審。

台積電先進製程獨霸全球，被視為「僅此一家，別無分號」，熱門AI相關晶片也都由台積電生產，目前台積電三奈米製程維持滿載並逐季增加產能，公司先前法說會指出，二奈米製程更受AI相關客戶青睞，並結合先進封裝3D Fabric技術平台，提供前段與後段的一條龍服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財