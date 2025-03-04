二階裝機啟動 台積高雄P1廠迎量產

台積電高雄楠梓科學園區首座晶圓廠（F22廠P1），三月起展開第二階段裝機。（中央社資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電高雄楠梓科學園區首座晶圓廠（F22廠P1），三月起展開第二階段裝機，預計到今年底，P1廠Ａ、Ｂ兩區二奈米製程的月產能規模將上看一萬片。

估年底二奈米月產能達萬片

台積電高雄P1廠分Ａ、Ｂ兩區，Ａ區去年十二月開始裝機，目前進入試產；半導體業設備供應鏈傳出，Ｂ區三月起展開裝機，估計四月底到五月之間可完成裝機，接續展開試產。

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供應鏈傳出，台積電高雄P1廠四月起將投片量產，初期約三千片，規劃逐季增加投片量，預計到今年底，P1廠月量產二奈米製程的產能規模將上看一萬片。

台積電二奈米首度採奈米片（Nanosheet）架構，生產腳步也領先全球，目前竹科寶山廠已開始投片量產，生產經驗再複製到高雄廠量產。

台積電高雄F22廠日前已掛上「tsmc」的公司識別標誌，P1廠兩區今年陸續量產，第二座廠（P2）廠房施工中，預計今年完工，第三座廠（P3）預計第四季動工，第四（P4）、第五座廠（P5）於二月中旬通過環評初審。

台積電先進製程獨霸全球，被視為「僅此一家，別無分號」，熱門AI相關晶片也都由台積電生產，目前台積電三奈米製程維持滿載並逐季增加產能，公司先前法說會指出，二奈米製程更受AI相關客戶青睞，並結合先進封裝3D Fabric技術平台，提供前段與後段的一條龍服務。

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