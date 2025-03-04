境外掮客轉售 中照買輝達最新晶片

中國買家透過第三方實體，購買輝達最先進人工智慧晶片，美國出口管制遭遇挑戰。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕《華爾街日報》報導，中國買家無視美國的出口管制，透過台灣、越南與馬來西亞等第三方實體，購買輝達最先進人工智慧（AI）晶片Blackwell，這顯示華府在處理灰色市場活動，以切斷美國尖端技術流向中國，遭遇到挑戰。

報導指出，二○二二年以來美國實施出口管制，以遏阻中國取得用於訓練及驅動最先進AI的半導體，但繞過管制的地下掮客網絡，卻不停湧現。

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中國深圳供應商詹姆斯．羅（James Luo）表示，他在一月收到上海客戶購買逾十二台Blackwell伺服器的訂單。該客戶將三百萬美元（約九八六三萬台幣）存入一個託管帳戶做為訂金；他計畫本月中出貨。

包括羅在內的中國經銷商表示，他們利用在中國境外註冊的實體，向馬來西亞、越南與台灣公司購買輝達伺服器。這些公司包括資料中心營運商及輝達授權客戶，他們採購輝達伺服器自用，並將一部份轉售中國。

輸出破口？ 台星已加強審查

輝達去年十二月開始出售Blackwell設備，截至一月結束的季度，相關處理器的銷售額達一一○億美元（約三六一六．五億台幣），占輝達該季總營收三十％。

中國經銷商表示，一台包含八個AI處理器的Blackwell伺服器中，在中國可能銷售逾六十萬美元（約一九七三萬台幣），高於全球價格。

不只最新款的Blackwell，較舊的Hopper系列AI處理器也多受美國出口管制；但貿易商說，Hopper系列的H200晶片是中國客戶訂單的大宗，一台有八個H200晶片的伺服器在中國售價二十五萬美元（約八二二萬台幣），也高於全球。

業界表示，輝達和設備製造商已從嚴查核，以確保設備不會被轉售到中國，台灣和新加坡等政府也加強審查、避免地下交易；但詹姆斯．羅透露，一些中間商將轉售設備的序號印到舊設備上，用舊設備應付檢查。

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