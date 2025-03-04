貿易戰升溫 中擬反制美關稅翻倍

中國準備對最新一輪的美國關稅政策祭出反制措施，美國的農產品可能成為鎖定目標。（示意圖，路透資料照）

川普加徵關稅將自10％再增10％ 傳中將鎖定美農產報復

〔編譯魏國金／綜合報導〕中共黨媒《環球時報》昨報導，中國準備對最新一輪的美國關稅政策祭出反制措施，美國的農產品可能成為鎖定目標；此發展恐升高全球兩大經濟體間的貿易戰。

美國總統川普繼上月初加徵中國進口產品十％關稅後，揚言四日將額外課徵十％關稅，累計達二十％關稅；川普指控，北京沒有採取足夠行動阻止芬太尼流入美國。中國商務部批評，美國的行為純屬「甩鍋推責」。

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《環球時報》指出，中國正研擬反制措施，以回應美國以芬太尼為藉口對中國產品額外課徵十％關稅的威脅。相關反制措施可能包含關稅與一連串非關稅手段，美國農產品與食品最可能被列入清單。

路透報導，中國是美國農產品最大市場，在貿易緊張時，該領域向來淪為報復目標。牛津全球協會研究員董梅潔（Genevieve Donnellon-May）說：「儘管自二○一八年以來進口下滑，但對大豆、肉品與穀物等美國關鍵農產品課徵任何關稅，都可能對美中貿易、美國出口商及農民產生重大衝擊。」

二○二四年中國進口二九二．五億美元的美國農產品、年減十四％，延續二○二三年減少二十％的下滑趨勢。

川普的關稅聲明，讓北京擬定反制措施與達成協議的時間不到一週；而美國課徵額外關稅的時機也正逢中國年度最大政治會議「兩會」的登場，預料北京屆時將公布二○二五年經濟優先要務。

分析師表示，北京仍希望與川普政府透過談判達成協議，但目前雙方沒有任何談判跡象，且這兩大經濟體友好的前景正消退。北京大學國際關係學院教授王棟說：「川普及其顧問或許認為，此時課徵關稅是施壓中國、傳遞訊號，但這將適得其反，中國必然做出強烈回應。」

加墨關稅四日實施 稅率可能低於25％

川普也因芬太尼問題表示將對加拿大、墨西哥課徵二十五％關稅。美國商務部長盧特尼克二日表示，該關稅將於四日如期舉行，但稅率可能不像原計畫那麼高。他說：「情勢不斷變動，關稅具體怎麼徵收，將留給總統及其團隊去談判。」他補充，兩國在確保邊境安全上，「做得還不錯」。

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