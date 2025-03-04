晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

貿易戰升溫 中擬反制美關稅翻倍

2025/03/04 05:30

中國準備對最新一輪的美國關稅政策祭出反制措施，美國的農產品可能成為鎖定目標。（示意圖，路透資料照）中國準備對最新一輪的美國關稅政策祭出反制措施，美國的農產品可能成為鎖定目標。（示意圖，路透資料照）

川普加徵關稅將自10％再增10％ 傳中將鎖定美農產報復

〔編譯魏國金／綜合報導〕中共黨媒《環球時報》昨報導，中國準備對最新一輪的美國關稅政策祭出反制措施，美國的農產品可能成為鎖定目標；此發展恐升高全球兩大經濟體間的貿易戰。

美國總統川普繼上月初加徵中國進口產品十％關稅後，揚言四日將額外課徵十％關稅，累計達二十％關稅；川普指控，北京沒有採取足夠行動阻止芬太尼流入美國。中國商務部批評，美國的行為純屬「甩鍋推責」。

《環球時報》指出，中國正研擬反制措施，以回應美國以芬太尼為藉口對中國產品額外課徵十％關稅的威脅。相關反制措施可能包含關稅與一連串非關稅手段，美國農產品與食品最可能被列入清單。

路透報導，中國是美國農產品最大市場，在貿易緊張時，該領域向來淪為報復目標。牛津全球協會研究員董梅潔（Genevieve Donnellon-May）說：「儘管自二○一八年以來進口下滑，但對大豆、肉品與穀物等美國關鍵農產品課徵任何關稅，都可能對美中貿易、美國出口商及農民產生重大衝擊。」

二○二四年中國進口二九二．五億美元的美國農產品、年減十四％，延續二○二三年減少二十％的下滑趨勢。

川普的關稅聲明，讓北京擬定反制措施與達成協議的時間不到一週；而美國課徵額外關稅的時機也正逢中國年度最大政治會議「兩會」的登場，預料北京屆時將公布二○二五年經濟優先要務。

分析師表示，北京仍希望與川普政府透過談判達成協議，但目前雙方沒有任何談判跡象，且這兩大經濟體友好的前景正消退。北京大學國際關係學院教授王棟說：「川普及其顧問或許認為，此時課徵關稅是施壓中國、傳遞訊號，但這將適得其反，中國必然做出強烈回應。」

加墨關稅四日實施 稅率可能低於25％

川普也因芬太尼問題表示將對加拿大、墨西哥課徵二十五％關稅。美國商務部長盧特尼克二日表示，該關稅將於四日如期舉行，但稅率可能不像原計畫那麼高。他說：「情勢不斷變動，關稅具體怎麼徵收，將留給總統及其團隊去談判。」他補充，兩國在確保邊境安全上，「做得還不錯」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財