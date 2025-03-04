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財經青紅燈》陶朱隱園非賣不可

2025/03/04 05:30

「陶朱隱園」每坪成交價設定在300萬元，以解集團燃眉之急。（資料照）「陶朱隱園」每坪成交價設定在300萬元，以解集團燃眉之急。（資料照）

台北市信義區完工7年的豪宅陶朱隱園，上個月下旬正式開賣，開出每坪300萬元的售價，這個價格，相信威京集團自己也不是太滿意，因為不到原本預估的每坪800萬元，但形勢比人強，陶朱隱園現在不賣也不行。

陶朱隱園當初的銀行聯貸金額達85億元，原本2021年底到期須還款，但因沒有開賣，如今貸款情況外界並不瞭解，不過可以確定的是，因房屋沒賣，貸款一定還在，且金額不會太低，而當初一年利息加上稅費等，就得花掉5億元，7年來的沉重壓力可想而知。

而且截至去年第三季底，中工負債比近63%，也因為有較多的不動產存貨，所以速動比率不到70%，表示手中可以立即用來償還流動負債的資產較低，加上因為京華城案，應該有些銀行已經不敢再借威京集團大筆資金，使得中工也遭池魚之殃。

況且，中工還有一件麻煩事，就是同集團的中石化（1314）是京華城案的主角，但中工是中石化第一大股東，也是董事會成員，中石化因京華城案股價跌跌不休，中工從去年8月中開始大量質押中石化股票，截至昨日（3月3日），中工持有的18萬3038張中石化股票，竟然只剩下零頭38張沒質押，其餘股票全押了，質押比率高達99.98%，如果中工質押的中石化股票因中石化股價跌跌不休而被斷頭，中石化經營權說不定會丟失，對威京集團來說是不可承受之重。

所以陶朱隱園多賣幾戶，可以解中工、甚至整個威京集團的燃眉之急，現在就看開出這樣的行情，會有多少富豪買單，就讓我們繼續看下去！（陳永吉）

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