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盤勢分析》外資空單大增 觀察電子股能否量縮

2025/03/04 05:30

國際股市重挫，台股昨日出現補跌效應。（資料照）國際股市重挫，台股昨日出現補跌效應。（資料照）

228連續假期國際股市重挫，台股昨日開盤隨即出現補跌效應，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等大型權值股賣壓沉重，僅扇型封裝、封測、金融、板卡等族群走勢相對抗跌，終場加權指數下跌296.93點、收在22756.25點，成交量約4395億元。

在三大法人方面，外資昨大賣570.40億元、投信買超92.85億元、自營商賣超153.57億元，合計賣超約631.12億元；外資台指期淨空單昨一口氣大增9836口，累積外資期貨淨空單來到46555口。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股今年的主戰場仍在於AI，隨著電子業庫存回補，整體電子產業營收上看雙位數成長，輝達財報也反映出看好AI發展無虞，讓市場吃下定心丸；此外，世界行動通訊大會（MWC）3月3日至6日展開，預料可望帶動相關題材類股，若遇到大盤短暫回檔，反而是不錯的買點。

元大投顧認為，近期電子權值股為壓盤重心，短線追蹤權值股能否逐步量縮，轉為以盤代跌的格局。（記者張慧雯）

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