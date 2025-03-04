東台攜手百德 搶攻歐洲市場

東台與百德合作，搶攻歐洲市場，左起為百德總經理謝天昕、東台副總嚴璐。（記者林菁樺攝）

看好歐洲復甦、烏俄戰後商機

〔記者林菁樺／台北報導〕一連6天的台北國際工具機展昨登場，東台（4526）攜手百德（4563）在台北國際工具機展首度協同設展，雙方也進一步在雷射加工、輪圈加工設備合作，看好歐洲景氣復甦，搶攻德國、波蘭、克羅埃西亞等3市場。

百德總經理謝天昕指出，先前工具機業的合作有討論控股模式，但現階段有點太遙遠，而百德與東台合作就像先交往看看。

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他解釋，百德在德國、波蘭、克羅埃西亞有子公司，東台在歐洲也有不少子公司，等於握有通路，百德近期有接獲大廠的輪圈加工訂單，臥式銑床可配合東台的立式車床，可將產品線擴大。

進展更快的是百德的雷射加工機，會結合東台集團旗下亞太菁英公司的線性馬達技術，預計3月出貨到英國進行驗證，產品應用在航太領域；他也提到，百德波蘭分公司預計4月可成立，6月會和東台一起參加波蘭工具機展。

謝天昕表示，歐洲市場去年沒有很好，但已經不能再差，谷底盤旋太久，看好歐洲擴大國防支出、戰後重建商機；百德目前在手訂單能見度看到第三季，訂單金額約20億元，預估今年營收可有雙位數成長。

東台董事長嚴瑞雄表示，烏俄戰爭後勢必會帶來一波基礎建設、重建商機，另外，在川普強勢領導下，歐洲也會提升國防支出，也替工具機產業帶來機會；東台近期接獲不少中國新能源車相關急單，在手訂單約30億元左右。

程泰︰營收拚兩位數成長

程泰（1583）董事長楊德華則指出，工具機產業景氣還是辛苦，是「上有鍋蓋、下有鐵板」，中國、印度竄起拚價格，國內廠商品質還要與德日大廠競爭，目標是「要做工具機的UNIQLO」，定位在平價精品。

楊德華表示，目前程泰在手訂單約6億元、關係企業亞崴（1530）在手訂單約11億元，合計約17億元，今年營收拚兩位數成長、本業獲利優於去年。

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