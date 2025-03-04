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永豐金併購京城銀 最晚明年Q4完成整併

2025/03/04 05:30

永豐金昨日舉行股東臨時會，通過合併京城銀，預計2026年第4季前完成整併。（記者李靚慧攝）永豐金昨日舉行股東臨時會，通過合併京城銀，預計2026年第4季前完成整併。（記者李靚慧攝）

雙方股臨會通過合併案

〔記者李靚慧／台北報導〕永豐金（2890）與京城銀（2809）昨日同步舉行股東臨時會，通過以股份轉換搭配現金的方式，由永豐金取得京城銀行100%股權，納入成為永豐金子公司。雙方通過後，仍須主管機關同意，京城銀將在股份轉換基準日終止上市，希望能在2026年第四季前完成整併。

自2009年起就擔任京城銀董事長，時間長達16年的戴誠志，昨日對此案「掛保證」表示，京城銀長期深耕中南部，而台南、高雄受惠於台積電（2330）設廠效益，近2年經濟成長率優於全台平均，且未來動能將持續，永豐金此時併購京城銀，等於買到未來最具發展潛力的區域，未來5年、10年對永豐金必然是加分。

相較於京城銀股東對於併入永豐金的樂觀其成，永豐金小股東則有較多的擔憂，特別是永豐金對京城銀開出條件優異的員工安置計畫，擔心過高的「聘金」會衝擊未來2年的獲利及員工福利。

永豐金董事長陳思寬昨向股東保證，若金管會通過此一合併案，將可提升經營綜效，為股東、客戶及員工創造三贏，另也有小股東讚美永豐金「從後段班變黑馬、小金雞」。

戴誠志昨在股臨會中分析，會決定結親永豐金，主要考量雙方前身均是在地中小企業商銀，具備類似的企業文化及在地服務經驗。永豐金總經理朱士廷則強調，永豐銀在北北基桃竹苗有97家分行、全台共125家，京城銀在雲嘉南高屏則有48家分行、全台共66家，雙方合併後合計191家分行，將達成南北平衡。

永豐金估斥資599億元

永豐金、京城銀去年12月27日雙方董事會同步通過，擬以每一股京城銀普通股，換發新台幣26.75元現金與1.15股永豐金普通股，估算永豐金將斥資約599億元娶親京城銀。

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