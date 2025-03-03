〈財經週報-投資觀點〉川普2.0將牽動全球經濟，投資可轉換公司債進退有據

可轉換公司債是投資人進可攻退可守的投資工具。台灣大五（30455）代表台灣大哥大所發行第五次可轉換公司債。（資料照）

■賴佩君

美國總統川普曾數度公開喊話，台灣「偷走」美國的晶片產業，應向美國繳交「保護費」，更一度揚言對台灣製造晶片加徵100%關稅。隨著首波晶片關稅政策在即，各界關注，作為全球先進製程晶片領導企業，台積電有半數以上營收來自美國，恐受到美國潛在的新關稅政策衝擊。由此可見2025年將會是全球景氣動盪不安的一年，台股將難以倖免，如何在動盪不安的氛圍下，穩健賺取資本利得，將會是今年投資的一大考驗！

而投資可轉換公司債可謂進退有據，當發行公司股價上漲時，投資人可將此債券直接於市場賣出或依轉換比率將債券轉換為普通股，以賺取資本利得；而當發行公司股價低迷時，投資人可領取固定債息或於到期時依發行條件取得償還之本金及賣回補償利息，投資風險相對有限。可轉換公司債將是投資人進可攻退可守、不可或缺的投資工具。

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一、可轉債的特性

(一)交易方式

可轉換公司債的交易方式與股票相同，可在證券市場自由買賣，例如台灣大五（30455）代表台灣大哥大所發行第五次可轉換公司債；中磊七（53887）代表中磊所發行第七次可轉換公司債。

(二)票面金額與票面利率

發行價一般為100元，故每張面額為十萬元，100 x 1,000股，且依票面利率來計算投資人每年可領取之債息收入，目前以零息票面為主。

(三)轉換價格

意指投資人在一定期間內可將可轉換公司債轉換為普通股的每股價格，可轉換之股數=票面金額÷轉換價格，例如台泥一永（11011）之轉換價格為36.5，可轉換之股數= 100÷36.5，即2.739股。

(四)轉換價格之調整

由於可轉換公司債之投資人無法參與發行公司除權除息、或是當公司股本有所變動，例如增資、減資、合併換股等，為保障投資人權益，轉換價格也會一併調整。

(五)賣回權

係為保障投資人之條款，投資人可於指定期間內申請將可轉換公司債依賣回價格賣回給發行公司。

(六)轉換期間凍結期

意指投資人於此凍結期間，不得將可轉換公司債申請轉換為普通股，通常為掛牌後一至三個月為凍結期。

二、可轉換公司債投資利基

可轉換公司債具有股票的性質，上漲時能享有和股票同樣的好處，賺取資本利得。但股價下跌卻完全不會傷害到可轉換公司債的價值，只需要把它當成債券，但票息比一般的債券低，通常為0，相對保本，投資風險較股票低。然而投資可轉換公司債的最大風險就是公司倒閉，但即使倒閉，因為它是債券，清償債務的優先權仍高於持有股票的股東。

三、相關的風險

(一)股價波動風險

可轉換公司債與股票價格呈現正相關，尤其當股票市價超過轉換價格時更具有高度連動性，若此時股價下跌亦會帶動可轉換公司債價格下跌。

(二)流動性風險

由於可轉換公司債交易量不如股票市場來得活絡，故有流動性風險。

(三)信用風險

投資可轉換公司債的最大風險就是公司倒閉，投資本金最慘可能會全數歸0。

四、投資人可參考以下官方網站，獲取投資資訊：

(一)公開資訊觀測站。

(二)金融監督管理委員會證券期貨局全球資訊網 （受理申報(請)案件情形查詢）。

(三)證券櫃買中心：轉(交)換債統計報表/三大法人買賣轉(交)換債明細資訊。

(四)證券商同業公會：證券商承銷有價證券公告。

（作者為第一金證券債券部協理）

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