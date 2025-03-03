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〈財經週報-投資觀點〉陪著孩子長大的「女兒紅」、「狀元紅」投資理財

2025/03/03 05:30

每年定期投資的複利效果每年定期投資的複利效果

■陳弼堃

聽過「女兒紅」、「狀元紅」嗎?？據說很久以前人們為了慶祝嬰兒滿月，就釀造黃酒埋於自家庭院，如果是女兒，就待出嫁時宴客使用，稱為「女兒紅」；若為兒子，就期盼考取狀元時慶祝飲用，所以叫「狀元紅」。

要想釀造香醇的「女兒紅」、「狀元紅」，需要以適當的方式長久保存，而現在不少父母在小孩一出生後，便以孩子的名義存錢與投資，利用時間的複利效果，長久下來累積可觀的財富，就像是釀造香醇好酒一樣，有著父母對孩子長遠的祝福與理財規劃。

利用時間複利 幫孩子累積一桶金

假設從孩子出生開始，將收到的彌月禮，每年收到的壓歲錢、零用錢等，每年定期36,000元投入一檔報酬率5%的基金，持續不間斷地投資了18年後，就有機會累積到101萬元，讓孩子在初入社會的時候就可以手抱一桶金，贏在起跑點上，這就是時間複利的效果。

香醇的「女兒紅」、「狀元紅」除了釀造時間的長短外，釀造的方式也很重要，就像投資理財也要選對方法，才能讓資產越積越多。

現在的人在忙碌的生活中，想要抽出時間與精力進行投資實在很難，比較簡單的方式是投資基金，因為基金是集結眾人的資金，透過一群專業的經理團隊進行市場研究、投資管理，尋求具潛力的一籃子投資標的，除了可以節省投資人大量的研究時間，更可以分散風險，適合長期投資；加上現在越來越多銷售機構提供手續費優惠方案，甚至部分券商比銀行多了免基金信託保管費的優惠，更是有利投資人長期投資。

（作者為富邦證券商品業務處副總經理）

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