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〈財經週報-移工政策〉缺工還是缺便宜的工？勞動部找出可用人力

2025/03/03 05:30

疫後各行業都在喊缺工，勞動部透過獎勵機制，鼓勵中高齡及高齡族群回職場。（資料照）疫後各行業都在喊缺工，勞動部透過獎勵機制，鼓勵中高齡及高齡族群回職場。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

疫後各行業都在喊缺工，勞動部自2023年先是針對製造業、營造業、農業及機構看護4產業，鬆綁雇主聘僱移工資格，但仍有旅宿業、廢棄物處理回收業要求聘用移工，營造業也續喊人不夠用；商總更開口爭取服務業開放移工。對此，勞動部則是持續透過獎勵機制，鼓勵婦女、中高齡勞工重回職場，同時讓年滿65歲的勞工，可與雇主協議續留職場，盡可能的「逼出勞動力」。

與美、日等國相較，台灣的婦女勞動力參與率偏低，雖在2012年首度突破50%、2022年達51.61%，但仍低於OECD國家。為此，勞動部於2022年推出為期3年的「婦女再就業計畫」，期望每年協助3.5萬婦女重返職場，使2028年女性勞參率提升到53.5%。不過，根據主計總處數據，2023年台灣女性勞參率平均51.82%，一年來僅增加0.2個百分點。

中高齡者偏好製造業 大量增聘移工恐影響就業

除了女性勞參率增加不易之外，同樣勞參率也偏低的中高齡及高齡族群，勞動部推出「55Plus就業獎勵」、「繼續僱用獎勵」等措施，希望每年協助12萬名中高齡者就業，使中高齡勞參率在2028年達到70%目標。

鼓勵中高齡者重回職場，藉此舒緩國內缺工壓力，並非沒有依據。根據主計總處2023年人力資源調查顯示，中高齡者及高齡者就業人數前3高的產業別，「中高齡」依序為製造業115.8萬人（25.2%）、批發及零售業71.2萬人（15.5%）、營建工程業45.2萬人（9.8%）；「高齡者」則依序為農林漁牧業11萬人（26.8%）、批發及零售業8.7萬人（21.2%）、製造業5.6萬人（13.6%）。

勞動部官員指出，中高齡者的就業偏好，還是集中在製造業等行業，這些同時也是聘用移工人數較多的行業；因此，若大量增聘移工，自然會影響中高齡國人的就業機會，另一方面，也代表只要讓更多中高齡者重回職場，就可舒緩相關行業的缺工狀況。

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