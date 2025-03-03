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〈財經週報-時事求是〉缺工

2025/03/03 05:30

人口老化及總人口數減少，國內勞動市場亟待補充的，不會只侷限基層體力工作者，不僅是「搶人」，更要「搶人才」。（中央社資料照）人口老化及總人口數減少，國內勞動市場亟待補充的，不會只侷限基層體力工作者，不僅是「搶人」，更要「搶人才」。（中央社資料照）

■魏錫賓

人口老化及總人口數減少，成為許多國家難以逆轉的趨勢，勞動力的供給勢必跟著下降，用人最多的服務業首當其衝，可是在勞工自由移動、產業及社會結構改變下，中長期會衝擊到所有的部門與層級。國內勞動市場亟待補充的，不會只侷限於部分行業的基層體力工作者。

勞動部的資料顯示，就業人數在2006年突破千萬，2024年增加至約1,160萬人，雖然近幾年總人口曾呈現衰退，但就業人數在肺炎疫情趨緩的2023年又重拾成長。若拉長時間觀察，過去20年來，平均就業數約提高180萬人，主要集中在服務業，增加了140萬餘人，其中又以住宿餐飲業增加人數為最多，從60萬增至90萬人左右，成長率高達50%。

全體製造業20年來雖也增加就業者30餘萬；不過，成長比例不高，且隨著科技進步、自動化加速，就業數在2014年超過300萬人後，增加數量就相當有限。即使近幾年因美中貿易戰及稅賦優惠，使國內投資金額大增，但製造業平均就業數在2024年創下近11年的新低，甚至已不到300萬人。

製造業就業數不增反減，可是在科技帶動下，研發工作卻更為吃重。全國研發人力分布在企業、政府及高等教育部門，2024年合計接近38萬人，其中企業界占有28萬餘人。根據國科會統計，台灣研發人力集中於製造業，製造業研發人力又集中於電子業，2019年製造業從事研發工作約有18.2萬人，其中電子零組件、電腦、電子產品及光學製品製造業就占了13.5萬人；2023年製造業研發人力提高至20.5萬人，較4年前增加2.3萬人，上述的電子業就增至15.7萬人，提高了2.2萬人，幾乎占了製造業新增研發人力的全部。

因人口成長不足，甚至衰退，使基層人力的補充危機加劇，可以預見較無轉圜餘裕的服務業，未來只會受到更大的衝擊；然而，在高科技競賽更為激烈後，技術升級沒有極限，但因人力有限，研發人才的提高難度，也會愈來愈大。既然基層與高端勞動人力的供給都會遇到瓶頸，再向中間擴散後，勞動市場供給面的問題，只會更為全面的惡化。

全台移工目前已經超過80萬人，占就業人口比例不低，因多數先進國家也遇人口成長不足的壓力，人力招募的競逐會更激烈。目前引進國內的產業移工集中於3K（危險、辛苦、骯髒）行業，多數服務業或可藉由鼓勵婦女、二度就業等緩和，研發工作卻不是經簡單訓練即可上手。為了應付人力不足及成本提高的難題，企業界一直在找出路，積極自動化或將工廠外移尋找充足低廉人力。可是各國都在搶人、搶資金，甚至搶技術，政府盡力協助企業把資金與技術留下來，並不比留人還不重要。

缺工，既缺人，也缺人才；「搶人」，更要「搶人才」。人口與人力都是長期的結構性問題，非一時能夠解決，因此做再多都不為過。

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