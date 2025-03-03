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〈財經週報-移工政策〉82萬移工在哪裡？3K行業、家庭看護工最多

2025/03/03 05:30

全台移工人數已近82萬人，大都集中於3K、政府重大公共工程等行業。（資料照）全台移工人數已近82萬人，大都集中於3K、政府重大公共工程等行業。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

移工占各產業受僱人數比例移工占各產業受僱人數比例

根據勞動部統計，截至2025年1月底，全台移工人數已達81萬8,467人，其中產業移工56萬8,308人、社福移工25萬159人，涵蓋28大類別，已是支撐台灣社會經濟運作的重要力量，且產業界仍持續爭取開放、增聘移工。

截至2024年11月底前5大移工人數最多縣市截至2024年11月底前5大移工人數最多縣市

台灣在少子化、高齡化的趨勢下，各類吃重的工作早由移工來承擔。根據勞動部統計，截至2025年1月底，在台移工以印尼籍逾30萬人、占比37.2%最高，其次是越南籍28.1萬人、約占34.4%；第3為菲律賓約16萬人、占比近2成，泰國僅7.2萬人、約占8.8%。

產業移工在台灣從事的工作，主要以製造業、營造業及農林漁牧業為主，為協助解決產業缺工問題，移工引進集中於3K（危險、辛苦、骯髒）行業、政府重大公共工程，人數分別達35萬3,424人及2萬2,518人；至於採取附加就業安定費，以額外提高核配比率的產業移工人數，也達到13萬6,735人。至於社福移工，仍以家庭看護工為大宗，至1月底人數達22萬8,448人，在養護機構工作的機構看護工，人數為1萬9,424人，僅是家庭看護工的8.5%。

移工占本國受僱人數5.55% 占比逐年成長

然而，我國移工人數不斷增加，是否會搶了國人的飯碗？根據勞動部2024年11月一份報告顯示，在台產業移工約占我國整體就業人口及移工人數的4.57%、占本國受僱人數的5.55%。對比過去10年的統計，移工人數占比逐年成長，產業移工與整體就業人口的比率，由2015年的3.08%逐步提高至2022年4.15%、2024年11月4.57%；2015年產業移工占本國受僱人數比率為3.85%，隔年2016年即突破4%，2022年進一步達到5.10%，2024年11月5.55%。

其中，製造業移工人數占製造業本國受僱人數的15.38%；營造業移工占營造業本國受僱人數4.25%；農林漁牧業移工占農林漁牧業本國受僱人數的19.49%。外籍機構看護工占醫療保健社會工作服務業本國受僱人數3.51%；外籍家庭看護工占其他服務業本國受僱人數40.32%。

勞動部說明，目前台灣僅開放醫療保健服務業中的「體力照顧工作」由移工從事，藉由分析移工占全體服務業就業人數，包括各種服務業且各種高、中、低、無技術就業人數的比率變化，可掌握移工對國人就業的影響。

數據顯示，目前家庭看護工對個人及家庭用品維修、洗衣、理髮及美容、殯葬服務及家事服務等「其他服務業」的衝擊，遠大於機構看護工對本國人從事醫療保健社工工作的影響。

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