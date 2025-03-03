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台股震盪 ETF定期定額交易戶減

2025/03/03 05:30

今年一月證交所公告的ETF（指數型基金）定期定額交易戶數全數衰退，平均衰退約1成。（中央社資料照）今年一月證交所公告的ETF（指數型基金）定期定額交易戶數全數衰退，平均衰退約1成。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到川普二．○影響，台股持續震盪，而觀察今年一月證交所公告的ETF（指數型基金）定期定額交易戶數可發現全數衰退，平均衰退約一成；富邦台五○則躍升ETF定期定額交易戶數第二名，擠下元大台灣五○與元大高股息。

法人分析，受到春節期間交易減少，加上川普二．○帶來不確定的負面影響，ETF定期定額人數大減。去年十二月，國泰永續高股息的交易戶數近三十萬八千戶，今年一月剩二十六萬一千多戶；元大台灣五○去年十二月定期定額交易戶數來到二十七萬六千多戶，今年一月剩下近二十四萬戶；元大高股息也從二十七萬戶降至二十二萬八千多戶，降幅都逾一成。

不過，富邦台五○去年十二月定期定額交易戶數為二十六萬七千多戶，今年一月僅小幅縮減至二十四萬二千多戶，月減不到一成，排名從第四名升至第二。但市場人士預測，元大台灣五○宣布調降費用率，對投資人吸引力大增，加上兩者相差不到三千戶，元大台灣五○有機會於二月奪回亞軍寶座。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣則認為，近期川普關稅議題持續干擾股市，使得投資人紛紛卻步；他建議，隨著AI應用加速發展，導入邊緣運算進度以及是否帶動換機潮，也將是市場焦點，若遇到台股補跌反而是尋找買點與換股機會，定期定額輔以逢低加碼，才是必勝的不二法門。

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