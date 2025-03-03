0050降費用率 國內投信吹跟風

業者多認為，○○五○調降費用率後，若能迅速推升基金規模直衝五千億元，甚至對其他基金出現排擠效應，下半年恐掀起費用率調降風（中央社資料照）

不少業者表態跟進 外商投信多持觀望態度

〔記者張慧雯、吳欣恬／台北報導〕國民ETF（指數型基金）元大台灣五○農曆年前宣布調降費用率，接下來又宣布將進行分割，二月以來明顯可見規模與受益人持續增加。受此消息激勵，不少國內投信業者表示「考慮跟進」，外商投信則多持觀望態度。

目前表態「考慮跟進」的以富邦投信為主，元大台灣五○與富邦台五○兩檔ETF同樣追蹤「台灣五○指數」，元大投信調降○○五○的管理費後，以目前規模來看，管理費較富邦台五○低○．○四個百分點；且若○○五○規模突破五千億元，管理費還會進一步調降。

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富邦投信雖表態「會跟進」，但調降時間點可能沒這麼快。市場人士指出，富邦投信甫募集完「富邦旗艦五○ ETF」，市場估計募集金額逾一五○億元；同時，董事長黃昭棠上任後，積極推動新基金上市，市場預料等新產品陸續上市後，富邦台五○將是富邦投信首檔調降費率的ETF。

外界也關切國泰投信動態，但國泰投信低調不予回應。業界人士認為，如果元大台灣五○、富邦台五○都調降，國泰投信不可能不跟進；以截至今年一月底各投信規模來看，國內前三大分別為元大投信、國泰投信、群益投信，規模依序為二．二二兆元、一．三八兆元、一．二五兆元，若緊追在後的富邦投信都調降費用率，國泰投信、群益投信很可能跟進。

某投信總經理指出，少收一點費用率，對小型投信業者來說金額差別更少，搞不好比廣告費用還低；但若不調降費用率，對基金規模影響反而大，因原本的投資人可能覺得「買別家費用率比較便宜」而贖回。

預料下半年掀調降風潮

至於外商投信則受限於母公司態度，目前暫不考慮調降費用率。不過，業者多認為，○○五○調降費用率後，若能迅速推升基金規模直衝五千億元，甚至對其他基金出現排擠效應，下半年恐掀起費用率調降風，民眾屆時可睜大眼睛多比較。

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