經濟學人：台積深耕台灣 川普難撼動

根據預測，川普第二任期結束後，台積電幾乎所有先進晶片的生產仍在台灣。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕《經濟學人》文章指出，在晶片製造上，無論川普政府「讓美國再次偉大」的抱負如何崇高，美國早就將全球晶片製造中心的地位拱手讓給台灣；換言之，「無論美國政治人物多麼渴望半導體自足，他們的AI雄心將繼續依賴台灣以及台灣的台積電」。

文章表示，全球三分之二的尖端半導體生產集中在台灣，川普指控台灣竊走美國半導體產業、威脅對晶片課徵二十五％關稅；然而，不管川普做什麼，該局面不太可能有太多改變。

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文章指出，美國晶片製造似乎經歷復興，規模五百億美元的「晶片法」促進了一系列投資，但進展並不穩定。三星電子德州新廠的生產從去年底延至明年，負債累累的英特爾分拆臆測甚囂塵上；相較之下，SemiAnalysis預測，今年台積電營收成長二十五％，優於整體產業的僅個位數成長。

台積電每二到三年升級製造技術、生產更小晶片、擴大產能。半導體分析師艾斯霍姆說，台積電有能力「引領未來兩年的AI革命」。

川普卸任後 先進製程仍在台灣

根據預測，川普第二任期結束後，台積電幾乎所有先進晶片的生產仍在台灣。彭博行業研究估計，截至今年底，台積電尖端晶片產能僅三．五％在美國，甚至二○三○年，台積電美國廠全數投產，該占比僅台灣廠的十分之一。

川普即便揮動關稅大棒，收效有限，因為很少晶片是直接輸往美國。去年半導體出口美國約八二○億美元，反觀全球銷售達六二八○億美元。多數輸往美國的晶片，首先被運往其他國家，安裝到伺服器機架或智慧手機上。

川普也可鼓勵台積電在美國生產更多產品，但任何額外的生產都需要投入長時間。工程公司Exyte估計，在美國的晶圓廠需時三十八個月才能投產，約為台灣的兩倍。

建造新廠成本高昂，儘管依據晶片法，台積電獲得六十六億美元補貼與五十億美元貸款，但其在亞利桑那州的每座廠造價就達兩百億美元。此外，AI晶片需要先進封裝，雖然台積電計畫在亞利桑那州興建先進封裝設施，但目前幾乎所有產能都在台灣，這意味在美國製造的AI晶片都必須運回台灣封裝。

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