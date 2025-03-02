關稅效應 美面臨通膨、GDP拉低

美國對中國、墨西哥與加拿大進口產品課徵關稅等措施，恐讓消費者面臨更高的日用品價格。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國亞特蘭大聯邦儲備銀行最新報告顯示，總統川普對中國、墨西哥與加拿大進口產品課徵關稅等措施，不僅恐推高通膨，也會拉低今年第一季美國的經濟成長。

報告指出，美國政府若對中國進口產品加徵十％關稅、對加拿大與墨西哥課徵二十五％關稅、對其他國家課徵十％關稅，企業若將半數至全部關稅成本轉嫁至消費者，涵蓋四分之一總消費品項的日用百貨商品、食品與飲料等價格，將上升○．八一％至一．六三％。

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美國內生產商成受益者

報告說，「雖然高關稅將創造關稅收入，並有利於國內生產商，但因企業轉嫁關稅成本，消費者購買進口商品的價格將增加」。

彭博報導，二○一八、二○一九年川普第一任期時，對中國實施關稅報復，這些關稅完全轉移為進口價格；而川普最新一輪關稅措施範圍更廣泛，影響的國家也更多。

報告說，自二○一八年以來，美國對中國進口商品的依賴降低，有助於「緩解」高關稅的通膨效應，但企業如今更加仰賴其他國家的進口，比如現在成為川普關稅目標的墨西哥與加拿大，而對這兩國的關稅措施，約占總體價格效應的四十五％。

另亞特蘭大聯邦儲備銀行最新GDPNow追蹤指標顯示，在多份報告反映消費者支出放緩後，今年第一季美國的國內生產毛額（GDP）可能萎縮一．五％；此前該追蹤指標預測第一季GDP成長二．三％。

該行預測，第一季淨出口對GDP的貢獻為負三．七％，此前預測為負○．四一％；美國最新官方數據顯示，一月商品貿易逆差擴大逾二十五％至創紀錄的一五三三億美元。該銀行也預測，第一季消費支出對GDP的貢獻不到○．九％，之前預測為一．五三％，經通膨調整後，一月個人支出下降○．五％，為近四年來最大降幅。

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