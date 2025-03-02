川普加碼關稅倒數》中國PMI重回擴張區 恐曇花一現

（歐新社）

〔記者高嘉和／綜合報導〕中國國家統計局昨發布二月製造業採購經理人指數（PMI）為五十．二％，較上月上升一．一個百分點，創三個月來最高，但中小企業PMI仍低於五十的榮枯線之下，顯示貢獻逾八成城鎮勞動就業的中小企業仍處於低迷；且因美國總統川普揚言，三月四日將再加碼對中國商品課徵十％關稅，二月PMI重回擴張區恐怕是曇花一現。

從企業規模來看，大型企業PMI為五十二．二％，較上月上升二．六個百分點，高於榮枯線；但中、小型企業PMI分別為四十九．二％和四十六．三％，較上月還下降○．三和○．二個百分點，均低於榮枯線。

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在構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於榮枯點，原材料庫存指數和從業人員指數低於榮枯點。

零售、住宿、餐飲業 內卷持續惡化

至於二月非製造業商務活動指數為五十．四％，比上月上升○．二個百分點。從行業別來看，航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業商務活動指數均位於五十五％以上較高擴張區間；但零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數均低於榮枯線，顯示相關行業流血「內卷」持續惡化。

美國總統川普宣布三月四日對中國商品額外加碼十％關稅，這是在二月四日已加徵十％關稅的基礎上再度升級；若考量川普上個任期與拜登政府陸續加碼對中關稅平均約十九％，合計將接近四成。

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