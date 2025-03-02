美財長︰墨提議對中關稅 標準看齊華府

美國財政部長貝森特受訪表示，墨西哥提議對中國課徵與華府相同的關稅，他也敦促加拿大跟進，一起打造「北美堡壘」對抗中國產品。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國財政部長貝森特表示，墨西哥已提議對中國進口產品課徵與華府相同的關稅，他也敦促加拿大跟進，以打造得以對抗中國產品大舉湧入的「北美堡壘」。

貝森特促加拿大跟進 打造抗中「北美堡壘」

貝森特接受彭博電視專訪指出：「我確實認為墨西哥政府提議對中國徵收與美國相同的關稅，是非常有趣的計畫，如果加拿大也這麼做，將是非常好的表態，如此我們將有阻擋中國進口洪流的『北美堡壘』。」

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知情人士透露，墨西哥官員有意願提高中國產品關稅，並購買更多美國產品，以避免美國總統川普的關稅威脅。據悉，墨國代表計畫在與川普政府目前正進行的談判上，提出該構想；川普日前揚言，因芬太尼問題未能改善，將於三月四日起，對墨西哥與加拿大進口產品課徵二十五％關稅。

墨對中關稅 聚焦汽車及零件

彭博報導，儘管尚不清楚北美關稅同一稅率將如何實施，但將對墨、加與中國之間的貿易造成重大衝擊。川普二月初已開始對中國進口產品徵收十％關稅，這是在前總統拜登去年提高中國從電動車到半導體等產品關稅的基礎上，進一步加徵，而川普第一任期對規模逾三千億美元的中國產品課徵的高關稅目前仍在實施。川普日前又宣布，三月四日起將再對中國產品加徵十％關稅。

知情人士指出，墨西哥對中國可能的關稅將聚焦汽車、汽車零件，也有可能包括其他成品。隨著比亞迪等中國品牌崛起，墨西哥已成為中國汽車最大進口國，而今年初，墨西哥為了遏阻廉價的亞洲進口產品，特別是中國，已對來自非自由貿易協議國家的成衣，課徵最高三十五％關稅。

至於加拿大，為與美國政策維持一致，已對中國電動車、鋼鋁課徵關稅。而第二波的中國產品關稅，包括關鍵礦產、半導體與太陽能板，雖已提出，但尚未實施；消息人士說，這可用來作為與川普談判的籌碼。墨西哥與加拿大政府均未對貝森特的發言發表評論。

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