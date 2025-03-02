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台資安新創》用AI解決人才荒 奧義智慧打造資安機器人

2025/03/02 05:30

奧義智慧小檔案（資料來源：採訪整理 製表：記者徐子苓）奧義智慧小檔案（資料來源：採訪整理 製表：記者徐子苓）

〔記者徐子苓／台北報導〕「我們創業兩次發現，資安領域真正的痛點不是技術，而是人才荒。」奧義智慧（CyCraft）共同創辦人吳明蔚回憶，他和夥伴長期投身在資安產業，觀察到許多企業雖然買了最新的資安技術，卻因缺乏足夠的專業人員，反而成為痛苦的開始。

奧義智慧共同創辦人吳明蔚。（業者提供）奧義智慧共同創辦人吳明蔚。（業者提供）

由AI驅動的資安運維方案 金融業買單

「駭客是用自動化技術在攻擊，但企業卻還在用勞力密集的方式對抗，長期下來還是會被打穿。」他舉例，許多公司不是讓資安人員二十四小時輪班監控，就是外包給資安託管公司，結果只是換一群人過勞。於是，奧義決定打造「會自己動的資安技術」，讓AI自動處理九十九％的工作，資安人員只需負責最後的關鍵判斷。

此理念與輝達執行長黃仁勳提出的「AI代理人」（AI Agent）類似，不過在此概念爆紅前，吳明蔚都以「掃地機器人」來比喻奧義產品：「要買會自動吸地的掃地機器人，而不是還要有專人來操作的吸塵器。」

創業之初，奧義團隊盤點了資安領域約五十種技術，發現「端點防護」是當時最難解的問題之一。所謂「端點」是指電腦、伺服器等各種連網設備，而全球能做「端點鑑識」（EDR）的企業當時不到十家，是資安領域的新興戰場。喜歡挑戰難題的三位創辦人，就決定從端點防護工具著手。

奧義開發出三個以AI驅動的產品線，功能分別是發現駭客、壓制駭客、持續優化，讓企業不需要再仰賴大量人力監控，而是交由AI偵測、分析、整理報表等。這套方案獲得台灣市場青睞，尤其在金融業的市占率「遙遙領先」；吳明蔚表示，國內三十多家銀行就有二十幾家是客戶，剩下才由國際大廠瓜分；而半導體業和公部門也有斬獲，代表性客戶包含台積電、外交部。

台積電搭橋 日電信龍頭首度代理台品牌

近年奧義也積極拓展海外市場，分別在日本和新加坡設立子公司，並成功吸引日本電信龍頭NTT集團子公司合作，首度代理台灣資安品牌，在日本市場達成重要里程碑。吳明蔚指出，日本企業十分謹慎願意選擇一個產品，代表它經得起考驗。

談到日本市場的成功經驗，他認為一部分和台積電有關。隨台積電赴日設廠，日本供應鏈意識到，若想和台積電合作，資安必須跟上標準，於是就會選擇台積電的資安夥伴，而奧義正是其中之一。

此外，奧義還與日本大型商社合作，在概念驗證（PoC）中勝出，最終獲「日立系統」代理，成功拓展日本市場。目前，日本市場的營收占比已接近一成，並持續成長中。奧義已在二○二三年轉盈利，邁入成長新階段，開始放眼在台灣上市櫃計畫。

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