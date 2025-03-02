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台資安新創》聚焦OT資安 TXOne拚赴美IPO

2025/03/02 05:30

TXOne Networks執行長劉榮太。（業者提供）TXOne Networks執行長劉榮太。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕二○一八年，台積電因機台中毒，導致全台生產線大當機，創下五十二億元的天價損失，讓全球製造業開始正視「OT資安」的重要性。TXOne Networks看準這片新藍海，在全球前十大半導體設備製造商中，成功贏下八家客戶，還在B輪募資中募到超過一．二億美元，執行長劉榮太更喊出要赴美上市。

TXOne小檔案（資料來源：採訪整理 製表：記者徐子苓）TXOne小檔案（資料來源：採訪整理 製表：記者徐子苓）

全球10大半導體設備商 8家是客戶

IT（資訊科技）是一般人熟知的辦公室電腦、雲端、企業資料中心，而OT（營運技術）則是和產線相關，分為製造業工廠和關鍵基礎設施。OT環境更為複雜且封閉，因此需要不同的資安產品。

「駭客的攻擊目標已經改變，製造業成為世界上受『駭』最多的產業。」劉榮太指出，過去駭客喜歡瞄準金融業IT系統，竊取信用卡資料、帳號密碼後兜售，但隨著製造業產值越來越高，駭客發現若能讓產線停擺，對企業來說更痛、更願意付錢，因為工廠的損失可以被直接量化。

然而，許多工廠的老舊系統可能無法更新、存在許多漏洞，加上工廠不太可能為了升級安全性而輕易停機，使得駭客更容易找到破口。身處製造業大國，劉榮太觀察到這股新需求，再加上全球聚焦OT資安的公司極少，成為TXOne的利基點。

劉榮太分享OT環境常見的攻擊， 例如勒索軟體，也就是駭客潛伏在組織內，接著把電腦、設備鎖起來，威脅企業付錢。另一種是機台維修期間產生的病毒感染，設備商帶來的USB可能藏有惡意程式，無意間讓病毒入侵。而在關鍵基礎設施，常見國家級駭客針對不同立場國家的水、電廠進行滲透，藉由路由器或防火牆的漏洞入侵廠內。

「OT資安雖然是一個早期市場，但我們相信是巨大的藍海，全世界有這麼多機器，除電腦外，還有機器手臂、路邊交通監控系統、晶圓廠的EUV等，這些設備的保護都是商機。」他舉例，假設一個晶圓廠有五萬名員工，就代表有五萬台PC，再加上各種機台，一個廠可能就有二、三十萬台的設備需要保護。

台積電、全球最大可樂公司 指標客戶

TXOne的成長策略是挑出適合的垂直領域，接著贏下龍頭企業，制定出該產業的OT資安最佳範例，再透過經銷代理賣給更多中小客戶。目前TXOne鎖定的垂直領域包含半導體、汽車、製藥、航太、食品，成立短短五年內拿下全球近四千家客戶，也成功贏得台積電、全球最大可樂公司等代表客戶。

不過，每個產業有不同的OT環境，不會導致TXOne投入很多時間研究產業需求嗎？劉榮太說，如果只靠資金和人力就能解決OT資安問題，那大公司很快就能超車新創，但OT環境的專業知識無法速成，時間才是真正的護城河。每進入一個垂直領域都會深入研究環境，而這些時間的累積，讓TXOne和競爭對手拉開距離。

雖然TXOne來自台灣，但自許是全球營運的企業，營運範圍遍及三十多國，高達八成市場都在海外，涵蓋歐美、中東、東南亞、日本等。今年，TXOne正式邁入第六年，劉榮太希望達成一億美元業績的目標，同時進行C輪募資，吸引更多國際投資人，另規劃兩、三年內赴美上市，但時機點仍會隨資本市場動態調整。

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