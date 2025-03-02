台資安新創》追蹤國家級駭客、暗網臥底 TeamT5打進日美

TeamT5小檔案（資料來源：採訪整理 製表：記者徐子苓）

〔記者徐子苓／台北報導〕二○二二年美國眾議院議長裴洛西訪台時，台灣政府網站遭到大規模攻擊，台鐵的電子看板更被駭入竄改內容，這些來自對岸的攻擊仍歷歷在目。中國、北韓、俄羅斯的「國家級駭客」暗中滲透許多國家，這正是TeamT5的戰場，他們不是一般的資安防護公司，而是透過情資預測攻擊、協助客戶超前部署，成功闖進日本和美國市場，連日本商社巨頭都成為投資人。

TeamT5創辦人蔡松廷。（業者提供）

主打國家情資分析 訂閱制含金量高

和許多提供資安防護產品的公司不同，TeamT5的主力產品是「訂閱制的情資分析」，客戶可透過平台搜尋情資、讀取報告，甚至可諮詢分析師，獲得即時的威脅預警服務。根據不同等級，年費從數萬到數十萬美元不等。

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能夠讓客戶掏出高昂的訂閱費，關鍵在於TeamT5提供的不只是資訊（information），而是具備戰略價值的情報（intelligence）。創辦人蔡松廷指出，許多國際資安大廠也有情資分析，但通常作為行銷手段，凸顯產品對最新威脅的敏銳度；而TeamT5的情資本身就是獨立產品，深入挖掘駭客行為，讓客戶能預測風險。

這群情報分析師主要研究對象，是政府在背後支持的「國家級駭客」，包含來自中國、北韓、越南、俄羅斯等。這類駭客通常執行兩種任務：一是網路間諜，悄悄滲透企業、政府的郵件系統，在受害者毫無察覺的情況下長期打探情報。二是破壞行動，針對政治事件發動攻擊，例如裴洛西訪台期間，駭客曾發布恐嚇影像，甚至造成部分網站短暫癱瘓。

熟悉亞太駭客生態 美系資安大廠上門合作

「研究中國駭客的資安公司很多，但通常是因為特定事件才開始關注，沒有長期累積。」談到公司的優勢，蔡松廷說，TeamT5多年來持續追蹤國家級駭客，記錄其行為模式、分群分類，深入掌握背後脈絡，因此能提供更高價值的情報。此外，相比歐美競爭對手，TeamT5精通中文，又熟悉亞太地區的駭客生態，甚至有知名美系資安大廠找上門合作。

近年來，台灣多起大型個資外洩案引發社會關注，而這些資料的源頭，往往來自駭客在「暗網」兜售的個資。「暗網」是指一般網友無法連上，透過洋蔥網路（Tor）虛構出的另一個網路世界，充斥著各種犯罪行為，包含槍枝、毒品、兒少性剝削內容的交易。

因此，TeamT5近期新增「深暗網」情資服務，分析師們臥底在深網和暗網世界，追蹤個資外洩、信用卡資料交易、企業存取權販售等犯罪行為，若發現有客戶資料遭洩漏，就會立即通知並提供應對方案。

日本百年商社伊藤忠商事 從客戶變投資人

憑藉著高含金量的情資分析，TeamT5在國際市場闖出名號，主要客戶來自海外，包含日本、美國、東南亞，近年營收成長超過三十％，二○二二年更在日本成立子公司，擴大經營海外市場，連日本商社巨頭「伊藤忠商事」都從客戶轉為投資人，顯示對其產品的肯定。

「現階段我們的目標不是獲利，而是擴大市占率、拓展全球市場。」蔡松廷透露，公司已啟動上市櫃規劃，但不會只侷限在台灣市場。

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