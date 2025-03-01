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先熱後冷 去年預售屋雙破紀錄

2025/03/01 05:30

根據最新統計，近4年全台預售屋銷售總額達6.68兆元，且陸續進入交屋階段，房貸需求逾3兆元，恐出現成屋、預售屋爭搶有限房貸的亂象。（記者徐義平攝）根據最新統計，近4年全台預售屋銷售總額達6.68兆元，且陸續進入交屋階段，房貸需求逾3兆元，恐出現成屋、預售屋爭搶有限房貸的亂象。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年全台預售屋銷售戶數與總金額雙破歷史紀錄，但相當大比例是上半年熱賣所造成，去年九至十二月僅銷售二．三一萬戶、銷售金額逾四五○○億元，占全年比重均不到兩成。

房產業者表示，去年一至八月全台預售屋銷售十．五四萬戶、金額高達一．九兆元，平均一個月可賣掉一．三一萬餘戶、金額達二三七五億元；但九月二十日中央銀行祭出第七波選擇性信用管制後，九至十二月，平均一個月只賣掉五七七五戶、金額約一一二七億元，預售屋買氣、銷售雙雙腰斬，銷售戶數大減近五十六％，銷售金額大幅萎縮超過五十二％。

今年全台預售屋面臨9萬戶保衛戰

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德形容，去年上半年預售屋可說是「用搶的」，但第四季銷況遲滯，雖然農曆年後房市買氣逐漸回溫，仍僅是自用剛性需求買盤，整體房市並未熱絡，之前漲幅多的重劃區，下修壓力也會比較大。

房市專家何世昌認為，雖然去年下半年預售屋單月成交量較去年六月高峰腰斬，但各區買氣強弱不同，大致呈現「北溫、中南冷」情況；預期今年預售屋實價件數恐面臨九萬戶保衛戰，但因總體經濟仍穩健，若未出現突發性重大利空，今年預售屋買氣可望逐季回溫。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛分析，去年初房貸資金荒主要發生在成屋市場（新青安），但預售屋市場從去年起面臨本世紀最大的完工交屋潮，加上「平均地權條例」修正案上路後，限制預售屋換約，導致等著交屋、但貸款條件遠不如預期的買方陷入恐慌，尤其是部分區域推案價格過高，不排除將出現違約潮。

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