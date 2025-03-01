限貸令難解！近4年預售屋銷售6.7兆 房貸需求破3兆

根據最新統計，近4年全台預售屋銷售總額達6.68兆元，且陸續進入交屋階段，房貸需求逾3兆元，恐出現成屋、預售屋爭搶有限房貸的亂象。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據最新統計，近四年全台預售屋合計銷售四十一．六七萬戶、總額達六．六八兆元。房產業者分析，這些預售屋將陸續進入交屋階段，若以八成預售屋需申請房貸、平均房貸成數為總價六成，房貸需求將逾三兆元；業者擔心，若限貸令不調整，恐將出現成屋、預售屋，還有首購、換屋族等爭搶有限房貸的亂象。

去年全台預售屋銷售總額2.35兆 史上新高

內政部實價網統計，去年全台預售屋共銷售十二．八五萬餘戶、金額達二．三五兆元，相較二○二三年的十．六六萬戶、金額一．七二兆元，多賣二萬多戶、金額多出六三○○億元，年增幅各達二十．五五％、三十六．六二％。

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業者指出，自二○二一年預售屋即時登錄政策上路，去年銷售戶數、金額創下雙項新高，也可說是台灣有史以來預售總銷最多的一年，只是這群買家也是買在這波房價相對高點。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說，過去幾年預售屋熱賣，交屋潮也得要大量房貸資金支援，二至三年前買進的買家或許不太需要擔心，因房價已有相當增值幅度，可選擇提前換約或先交屋再轉售，但近一年的買家風險相對較大，交屋時恐碰到銀行鑑價或貸款成數不足的風險。

房市專家何世昌分析，這一波熱賣預售屋的工期約四到五年，將分散在不同年度交屋，若有人借房貸、有人還房貸，流動性理應沒問題，但新青安房貸本金寬限期五年，相對「凍結」部分房貸資金，可說是近年來房貸資金荒的主因之一。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛警告，雖然國銀在去年八月起配合央行措施調降不動產放款的集中度，但礙於疫情以來，低利、高科技與高通膨等議題帶動房產投資需求，造成市場預售交易量大增，未來將以現貨形式湧出，勢必推升貸款需求倍增，恐持續挑戰銀行法七十二之二條的「紅線」，且出現預售交屋、成屋交易爭搶房貸的現象。

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