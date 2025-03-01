「年輕縣市」僅剩新竹 全台嘉義縣最老

縣市三明治壓力排行

去年全台老化指數逾163％ 僅新竹縣市低於100％

〔記者高嘉和／台北報導〕根據內政部最新統計，全台老化指數（六十五歲以上人口除以零至十四歲人口）低於一○○％僅剩下新竹縣市；而嘉義縣「最老」，老化指數達二七六．二九％，即每二．七名老人才有一名幼年人口。全台「三明治」壓力最大的是台北市，扶養比（老年加幼年人口除以工作年齡人口）達五十四．三九％，加上房貸負擔率逾七十一％，北市可說是上有老、下有小，且房貸負擔最重的城市。

內政部揭露最新「各縣市三階段人口及扶養比」統計，自二○一七年全台老化指數突破一○○％後，隨著高齡少子女化趨勢惡化，到去年已大增至一六三．六八％；在桃園市、台中市老化指數相繼破百後，全台幼年人口超過老年人口的「年輕縣市」僅剩下新竹縣市，但新竹市去年老化指數已達九十九．四五％、新竹縣達九十五．六九％，最快到今年底，全台將無年輕縣市。

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最老化的縣市依序為嘉義縣的二七六．二九％、金門縣的二三二．一六％、基隆市的二二四．五三％、南投縣的二一四．三三％、屏東縣的二○八．六一％及澎湖縣的二○七．四一％；這幾個縣市走在街頭平均每碰上兩位老人、才可遇見一位小孩。

台北市「三明治」壓力最沉重

扶養比54％、房貸負擔率71％

另有統計以來，台灣「三明治」壓力最大時期是一九五九年到一九六五年間，動輒破九十％，即每一位工作年齡人口得扛下一名老幼的扶養壓力，但當時扶養對象主要是下一代；以一九六五年為例，當年扶幼比達八十五．五三％、扶老比僅五．○五％，老化指數僅五．九％；但到了去年，扶幼比降至十六．九六％，扶老比倍增至二十七．七六％，老化指數大增至一六三．六八％的史上最高。

若從縣市別觀察，台北市是唯一扶養比逾五成的縣市，其次為南投縣的四十六．八一％及雲林縣的四十六．四四％，而北市的房貸負擔率（中位數住宅價格貸款月攤還額除以中位數月家戶可支配所得）更逾七十一％，遙遙領先各縣市，「三明治」壓力是全台最重。

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