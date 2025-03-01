美前商務部官員︰川普升級技術禁令 非法輸中將重罰

美國商務部前助理部長艾克塞羅德（Matthew Axelord）透露，美國政府未來數月可能對非法向中國等敵對國家客戶出口技術產品的企業祭出重罰。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕上月才離任的美國商務部前助理部長艾克塞羅德（Matthew Axelord）透露，美國政府未來數月可能對非法向中國等敵對國家客戶出口技術產品的企業祭出重罰。

路透報導，拜登政府時期主管出口執法事務的艾克塞羅德，致力推動對違反中國、俄國與伊朗出口管制的企業實施更嚴厲的處罰。他曾因希捷科技（Seagate）提供中國華為七百萬個硬碟，在二○二三年批准對希捷處以三億美元罰鍰。

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他預料川普政府將加嚴實施出口管制，但沒有透露哪些企業被盯上；不過晶片設計軟體公司「益華電腦」與晶片設備製造商「應用材料」正遭商務部與司法部調查。

拜登執政最後一週，進一步升高人工智慧（AI）晶片出口規範，台、日、英等十八個關鍵盟友列為第一級，出口不受限制；新加坡、以色列等為第二級，出口將受管制；中國、俄羅斯等為第三級，將嚴禁出口。

對此，合計市值逾八兆美元的微軟、亞馬遜與輝達等科技巨頭，二十七日呼籲川普重新思考新的AI晶片禁令。微軟總裁史密斯說，這將限制AI晶片出口以色列、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等「戰略關鍵市場」，反促使這些盟友轉向中國，尋求先進半導體。

他說，「如果不改變該規範，將賦予中國散布其AI技術的戰略優勢，重演十年前中國在5G通訊領域上迅速崛起的局面」；亞馬遜執行長賈西也說，該規範等於拱手將相關業務讓給其他可提供晶片的國家。

川普政府已起草更嚴格的晶片限制措施，並施壓關鍵盟友升高對中國晶片產業的管制，顯示川普持續擴大拜登時代壓制北京技術發展的努力。

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