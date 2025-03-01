台積電變美積電？ 資深經貿官員︰假風向

資深財經官員昨表示，所謂「美積電」說法，根本毫無基本的產業與國際常識。（中央社資料照）

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國總統川普多次點名台灣偷走半導體產業，中國官宣系統及長期協力的特定立場社群近來又炒作「台積電將變美積電」的假風向。資深財經官員昨表示，所謂「美積電」說法，根本毫無基本的產業與國際常識；事實上，台積電一直在進行全球布局，政府也協助通過台版晶片法案，給予企業相關租稅優惠，確保台灣在半導體供應鏈的優勢。

官員強調，二○二○年台積電赴美國設廠後，不但沒變成「新積電」、「中積電」、「日積電」、「德積電」，也沒有變成「美積電」，反而一路成為台灣最具全球影響力的關鍵產業。

請繼續往下閱讀...

他以美國廠為例說明，蘋果電腦未來四年將在美國投入超過五千億美元生產AI伺服器、晶片等產品，若台積電沒有積極切入美國市場，這些訂單短期雖沒有衝擊，但美國客戶可能必須與其他代工廠，例如三星合作，就會造成未來的競爭壓力。

官員強調，一九八○年設立新竹科學園區，就是以「打造台灣的矽谷」做為口號，一直以來台美之間產官學均保持密切合作，協助台灣站穩半導體全球供應鏈的關鍵位置；美國負責研發、設計、設備、材料，日本與荷蘭掌握材料設備，台灣強項就是晶圓製造。

他再以產能為例，台積電美國廠第一階段四奈米製程的月產能規劃約一萬片，滿載可達月產能二萬片，相較於台積電二○二四年產能超過一六○○萬片十二吋晶圓約當量，僅占不到二％。過去八年，台積電先進製程持續在台灣擴張，台灣半導體規模從二○一六年二．三兆元，到去年已倍增至五．三兆元，顯見台積電全球化布局不影響台灣動能倍數成長。

官員說，台積電最新一代二奈米（N2）技術開發依照計畫順利進行，正進入試產階段，今年將在新竹與高雄廠量產，供應蘋果、輝達、高通等客戶採用，未來在台灣量產成功後，才有可能移到其他地方，持續鞏固台灣在半導體供應鏈的關鍵地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法