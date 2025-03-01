一人戶占比逾41% 基隆最孤獨

基隆市的一人家戶占比逾41％最高，是離島以外全台最孤獨的縣市。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣正跟隨日本腳步，逐漸邁入孤獨社會。根據內政部最新統計，去年一人家戶（戶籍登記的戶內人口數）數達三五七．四萬戶、占總戶數的三十七．六七％，雙雙創下新高，對比二○一四年的二六一．一萬戶，十年大增近百萬戶；各縣市中以基隆市的一人家戶占比逾四十一％最高，是離島以外全台最孤獨的縣市。

夫妻加子女 二代標準家庭漸少

台灣人口數二○一九年達到二三六○萬人的高峰後逐年下滑，到去年降至二三四○萬人，對比同期間總戶數卻從八八三．二萬戶增加到九四八．七萬戶；一如日本，人口數一路下跌、但家戶數卻持續成長，主因是「夫妻加上子女」的二代標準家庭逐漸減少。

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逾5口之家 去年首度跌破百萬

近十年來一至二人家戶數是逐年成長，且戶內人口數越少、成長越快，凸顯獨居或無孩頂客族家戶比重逐年增加，到去年底合計逾五五九萬戶、占比達五十九％；反觀四人或四人以上家戶數是一路下跌，其中代表三代同堂的五或五人以上家戶，到去年底首度跌破百萬戶、僅剩九十八．五萬戶，占比僅剩十．三％。

從縣市別來看，基隆市是全台最孤獨縣市，一人家戶占比高達四十一．六一％，而六人或六人以上家戶僅二．四二％，則是全台最低；其次為台東縣與台北市，一人家戶占比也都超過四成。而相較最不孤獨的是彰化縣，不僅一人家戶占比三十．六一％、是全台最低，六或六人以上家戶占比九．六六％，也是金馬以外最高的縣市。

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