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財經青紅燈》房市多空十字路

2025/02/28 05:30

房價快速飆漲期間，並非每位購屋者都能笑著出場，少部分預售案已購戶不但無法享受增值利益，還選擇解約，之後若想再買進同區域產品，因房價飆漲，不僅得多付出5成購屋金額，無力負擔者還可能被踢出蛋黃區。（資料照）房價快速飆漲期間，並非每位購屋者都能笑著出場，少部分預售案已購戶不但無法享受增值利益，還選擇解約，之後若想再買進同區域產品，因房價飆漲，不僅得多付出5成購屋金額，無力負擔者還可能被踢出蛋黃區。（資料照）

過去幾年房價快速飆漲、漲幅可觀，造成去年全國個人加上法人的房地合一稅稅收高達一千億元，創史上新高。但在房價快速飆漲期間，並非每位買房民眾都能笑著出場，少部分預售案已購戶不但無法享受增值利益，還選擇解約，之後若想再買進同區域產品，因房價飆漲，不僅得多付出5成購屋金額，無力負擔者還可能被踢出蛋黃區。

以竹北某預售建案為例，在2021年預售時，部分買家最早是以一坪單價不到40萬元入手，而根據最新預售屋實價揭露，該預售案2025年每坪單價已漲逾60萬元，但預售開賣至今已長達4年，且興建期間數度停工，工地還處於看得到鋼筋現況，內政部實價網卻陸續出現已購戶解約。

估算這4年時間，甫出生的嬰兒都已就讀幼兒園，且竹北多數學校都屬於總量管制，卻因4年前買的建案遲遲未完工，也造成小學無法設籍的問題。

已購戶選在這個時間點解約理應是萬不得已，且解約後，不僅享受不到增值，想再買進同區域產品還要負擔更高房價；觀察新竹縣新建案房價走勢，竹東已出現5字頭建案，竹北多數新案也達6字頭，甚至7字頭，回想當初買房每坪不到4字頭，卻因解約之後，如今得負擔7字頭房價，解約戶情何以堪。

過去幾年，大台北地區也有零星建案工地發生問題，甚至淪為爛尾樓，如今房市買氣明顯轉冷，房價又缺乏上漲動能，後續預售案已購戶要交屋時，又面臨房貸水位緊縮、利率拉高，以及央行第七波選擇性信用管制的多重限制，未來房市是否能持續化危機為轉機，需要時間來驗證。（徐義平）

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