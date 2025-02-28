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財報股利速報》廣達去年獲利創高 每股配息13元

2025/02/28 05:30

廣達去年每股盈餘15.49元，僅次於1998年創下的21.7元紀錄。（資料照）廣達去年每股盈餘15.49元，僅次於1998年創下的21.7元紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電腦大廠廣達（2382）去年獲利創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）15.49元，僅次於1998年創下的21.7元紀錄，寫下歷史次高，毛利率、營益率則為歷史第3高，董事會決議每股配發現金股利13元。

廣達2024全年營收1.47兆元、年增30%；毛利率7.9%、年增0.1個百分點；營益率4.4%、年增0.4個百分點；稅後淨利597.02億元、年增50.05%；每股稅後盈餘15.49元、每股配發現金股利13元，配發率83.92%，若以昨日收盤價250.5元計算，殖利率約5.18%。

國巨去年EPS38.13元 每股配息20元

〔記者張慧雯／台北報導〕為因應全球稅務及集團資金規劃，國巨（2327）去年第四季產生一次性所得稅費用12.11億元，致使單季每股稅後盈餘（EPS）約減少2.36元，累計去年全年EPS為38.13元。國巨公告每股配發現金股利20元，以昨收盤價566元計算，現金殖利率約3.5%。

對於今年首季看法，國巨表示，營收約與去年第四季相當，不過受惠於AI與中國電動車市場需求強勁，營益率、毛利率將季增1.5~3個百分點。展望未來，國巨認為，儘管地緣政治緊張局勢加劇，但客戶端庫存持續朝健康水位發展，對AI應用與未來展望保持樂觀。

國產去年獲利締新猷 每股配息2.8元

〔記者陳永吉／台北報導〕國產建材實業（2504）昨公告去年財報，稅後淨利45.91億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.9元，董事會通過每股配發2.8元現金股利，配發率約72%，無論獲利或現金股利均創新高，以昨日收盤價計算，現金殖利率約6.48%。

由於近年科技大廠不斷在全台購地興建科技廠辦，需求大量高端混凝土，而國產建材實業因擁有業界最多的混凝土廠，均位於各區域樞紐位置，彼此可以3~5廠靈活調度支援，奠定營運優勢，因此創造集團營收與獲利佳績。

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