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法說會速報》台達電AI電源、散熱擴大發酵

2025/02/28 05:30

台達電董事長鄭平昨日在法說會表示，2025上半年集團整體營運狀況良好，對比去年同期可望逐季成長。（取自台達電直播）台達電董事長鄭平昨日在法說會表示，2025上半年集團整體營運狀況良好，對比去年同期可望逐季成長。（取自台達電直播）

上半年展望樂觀

〔記者方韋傑／台北報導〕電源大廠台達電（2308）董事長鄭平昨在法說會上表示，今年上半年集團整體營運狀況良好，對比去年同期可望逐季成長，下游客戶的AI資料中心需求都相當不錯，但仍需注意市場上發生不可預測的短期變化，特別是美國政府掀起新一波的關稅大戰，部分國家、產品的規則並不明確，因此無法多加預測，未來將持續留意。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫觀察，北美四大雲端服務供應商今年對於AI基礎設施的資本支出維持上升趨勢，且輝達近期發布的報告也顯示超乎預期的出貨成績，短期內市場需求還是相當強勁。

鄭平指出，今年電源與零組件方面的營收將明顯成長，集團旗下AI散熱產品去年的貢獻程度尚不到1%，今年一月已達6%至7%，電源產品的動能將更為強勁；至於外界關心的人型機器人進度，鄭平表示，由於此類產品的發展期長達10年以上，公司現在沒有投入相關設計或製造業務的考量。

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