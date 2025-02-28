法說會速報》台達電AI電源、散熱擴大發酵

台達電董事長鄭平昨日在法說會表示，2025上半年集團整體營運狀況良好，對比去年同期可望逐季成長。（取自台達電直播）

上半年展望樂觀

〔記者方韋傑／台北報導〕電源大廠台達電（2308）董事長鄭平昨在法說會上表示，今年上半年集團整體營運狀況良好，對比去年同期可望逐季成長，下游客戶的AI資料中心需求都相當不錯，但仍需注意市場上發生不可預測的短期變化，特別是美國政府掀起新一波的關稅大戰，部分國家、產品的規則並不明確，因此無法多加預測，未來將持續留意。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫觀察，北美四大雲端服務供應商今年對於AI基礎設施的資本支出維持上升趨勢，且輝達近期發布的報告也顯示超乎預期的出貨成績，短期內市場需求還是相當強勁。

請繼續往下閱讀...

鄭平指出，今年電源與零組件方面的營收將明顯成長，集團旗下AI散熱產品去年的貢獻程度尚不到1%，今年一月已達6%至7%，電源產品的動能將更為強勁；至於外界關心的人型機器人進度，鄭平表示，由於此類產品的發展期長達10年以上，公司現在沒有投入相關設計或製造業務的考量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法