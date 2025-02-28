法說會速報》世芯：需求疲軟 全年營收估年減1~2成

世芯昨日召開線上法說會。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（特殊應用晶片）廠世芯-KY（3661）昨召開法說會，總經理沈翔霖表示，今年主要業務動能來自北美IDM大客戶與ADAS（自動駕駛輔助系統）晶片業務，但因北美大客戶AI晶片進行新舊轉換，導致需求疲軟，此外ADAS產品也遞延2~3個月，因此今年營運面臨不少挑戰，全年營收預估年減10%~20%，但在高毛利產品與NRE（委託設計服務）收入支撐下，獲利下滑幅度優於營收下滑幅度。

沈翔霖指出，首季營收將出現季節性下滑，不過，隨著AI ASIC產業快速發展，2025~2027年營收的年複合成長率高達40%~50%，今年在先進製程5/3/2奈米都有很多機會，將積極爭取，目前有多項2奈米專案進行中。

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至於北美大客戶最新3奈米AI晶片的進度，預計今年年底就會量產，依正常進度，本季就會tape out（設計定案）。

在北美大客戶7奈米AI晶片出貨強勁帶動下，世芯去年營收與獲利同創新高，營收年增65.4%，獲利成長88.4%，每股稅後盈餘高達81.34元、每股擬配息40.05元。

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