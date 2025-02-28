盤勢分析》重回大區間 多頭格局未破壞

台股昨天呈現開高走低格局，盤中一路震盪走跌，主要權值股股價皆拉回修正。（中央社）

受到MSCI季度調整效應影響，台股昨天呈現開高走低格局，盤中一路震盪走跌，主要權值股股價皆拉回修正，最後一盤更爆出1282億元大量，指數一口氣摜壓107點，終場加權指數收在23053.18點，下跌349.37點，成交金額放大至5499億元，為半年多來最大量。

三大法人昨日合計賣超近600億元，其中外資大賣451億元、投信也罕見大賣81.2億元、自營商賣超67.6億元；外資台指期淨空單昨增加1706口，累計外資台指期淨空單約3.67萬口。

請繼續往下閱讀...

群益期貨表示，外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權略為樂觀，月、週選略為悲觀，整體籌碼面略為悲觀；技術面台股昨呈現黑K包覆線，重回大區間之中，短線台股仍以保守震盪格局看待。

啟發投顧副總容逸燊表示，MSCI調整最後都會造成爆量狀況，台股後續可以穩住在季線和半年線左右，差不多23000點位置，台股多方格局沒被破壞，後續仍得觀察輝達財報後美股的表現，台灣連假休市，昨天也有避險賣單出籠。

他指出，烏俄戰爭看起來即將進入尾聲，烏克蘭總統澤倫斯基28日將到美國會談，短線航運類股以及鋼鐵族群可能會較為震盪，選股方向可以往較低基期的消費性電子產品為主。（記者楊雅民）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法