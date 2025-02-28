需求有增無減 台積3奈米產能逐季擴增

輝達、聯發科、高通、超微等客戶AI相關新產品需求爆發，帶動台積電3奈米產能滿載，台積電將逐季擴增產能，將是帶動台積電今年成長的主要動能。（資料照，中央社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠人工智慧（AI）持續爆發，蘋果、輝達等客戶對台積電3奈米產能需求有增無減，帶動台積電3奈米產能滿載，今年並將逐季擴增產能，業界預估到今年底，月產能將上看12萬片，年增3成以上，將是帶動台積電今年成長的主要動能。

年底月產能上看12萬片

年增3成 今年成長主動能

川普重返白宮後，為使製造業回流美國、改善貿易逆差，揮出關稅大刀，日前並宣布將對進口晶片加徵25%起跳的關稅，並多次點名台灣偷走美國的晶片生意，揚言擬對台灣晶片施加關稅稅率達100%，此舉引發外界質疑將迫使台積電擴大對美國投資，先進製程提早赴美，台積電恐變成美積電等疑慮。

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先進製程主力仍在台灣

半導體業指出，台積電目前先進製程主力仍在台灣，今年也以台灣為擴產重心，除了積極在竹科與高雄投資建置2奈米廠，台南晶圓十八廠的3奈米製程受惠蘋果、輝達、聯發科（2454）、高通、超微等客戶AI相關新產品需求爆發，今年將逐季擴增產能，CoWoS先進封裝也同步擴產。

輝達新平台將採台積製程

AI晶片霸主輝達甫公布財報，營收、獲利與財測皆超過市場預期，面對低成本的DeepSeek橫空出世，輝達執行長黃仁勳也霸氣指出，AI熱潮未退且正以光速發展。業界也指出，輝達最新Blackwell的AI晶片投產台積電5奈米家族的4奈米製程，輝達下一代Rubin平台將採用台積電3奈米製程。

半導體供應鏈預估，台積電今年將不會擴增5奈米產能，目前晶圓十八廠的5奈米月產能約15萬片，但因應各大客戶需求，將續擴增3奈米產能，估計到今年底3奈米月產能將上看12萬片，較去年底的9萬片年增3成以上，將是帶動台積電今年成長的主要動能。去年第四季3奈米製程占台積電營收比重達26%，今年邁向第一大營收比重可期。

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