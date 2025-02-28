2月CCI止跌 電價看漲衝擊物價信心

中央大學台經中心昨日公布二月消費者信心指數，年節效應、天氣因素和電價調漲壓力，導致分項指標「未來半年物價水準」續創新低。（示意圖，中央社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央大學台經中心昨日公布二月消費者信心指數（CCI），總指數七十二．五九點，較上月小幅上升○．○五點，結束先前連續四個月的下跌。中央大學經濟系教授吳大任指出，年節效應、天氣因素和電價調漲壓力，導致分項指標「未來半年物價水準」續創新低。

消費者信心指數以一○○為榮枯線，低於一○○表示偏向悲觀，高於一○○則偏向樂觀。本次調查中，六項分項指標有四項上升，包含家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨，而投資股票時機、物價水準二項指標下降。但若從絕對水準來看，僅購買耐久性財貨一項指標偏向樂觀。

請繼續往下閱讀...

吳大任表示，這六個分項指標變動幅度都很小，可視為與上月持平。其中物價水準下降最多，推測是年節效應持續到二月，以及去年底的颱風影響許多蔬菜水果生產，部分水果價格仍居高不下，再加上四月有電價調漲的壓力，導致物價信心續跌。

不過吳大任認為，全球未來可能陷入貿易戰，許多國家經濟可能轉弱，導致國際商品原物料價格下跌，進口物價可能因此下降，抵銷掉國內物價上漲的壓力；目前較大變數還是下半年天氣狀況，若沒有太多颱風影響，全年CPI（消費者物價指數）年增率有機會維持在通膨警戒線二％左右。

房地產指數出現止跌 從悲觀轉樂觀

另，房地產指數本月也出現止跌，月增○．三一點、來到一○○．二八點，呈現樂觀態度。吳大任指出，前幾個月因為央行去年祭出選擇性信用管制和限貸令，導致房地產信心跌入悲觀區間，這次雖然上升幅度很小，但終於從悲觀轉為樂觀；他推測，因為央行沒有進一步動作，在房市景氣較低迷的情況下，買賣雙方都採取觀望態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法