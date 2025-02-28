AI拉動 製造業職缺逾兩年新高

主計總處表示，受惠AI等應用持續擴展，在電子零組件、電腦電子及光學製品製造業帶動下，製造業職缺創逾兩年新高。（示意圖，中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處公布去年十一月底工業及服務業職缺數二十四．七萬個，較上期（八月底）減一五○八個、較上年同期增二萬六一二個；職缺率二．八二％，較上期減○．○二個百分點、較上年同期增○．二一個百分點。主計總處表示，受惠AI等應用持續擴展，在電子零組件、電腦電子及光學製品製造業帶動下，製造業職缺創逾兩年新高。

主計總處表示，由於AI及高效能運算需求熱絡，十一月底製造業職缺八萬九八四一個、占三十六．四％，較上期增加二三八五個、較上年同期增一萬七四七七個；其中電子零組件製造業職缺二萬四七六個，電腦、電子產品及光學製品製造業職缺一萬一二九九個。官員指出，上述行業職缺數及職缺率均創二○二二年八月以來新高。

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另，因部分廠商人員陸續補實，十一月底支援服務業職缺一萬二○八四個、占整體職缺數四．九％，較上期減二三六七個、較上年同期增二八七個；但餐飲業職缺一萬六五三七個、占六．七％，較上期及上年同期分別增一一二二個及一六九一個，主因今年農曆春節較早，尾牙餐宴提前展開，且連鎖餐飲持續展店，推升人力需求。

就職缺率觀察，以住宿及餐飲業三．八九％最高、年增○．二個百分點；其他服務業三．五八％次之、年減○．○六個百分點。製造業職缺率三．○四％、年增○．五九個百分點，其中電腦、電子產品及光學製品製造業四．四二％最高、年增一．八個百分點。

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