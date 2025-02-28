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掌握關鍵技術+供應鏈 經長：台半導體產業無可撼動

2025/02/28 05:30

經濟部長郭智輝昨強調，台灣半導體先進技術實質領先非常多，關鍵技術與供應鏈掌握在台灣手上，台灣一定會保住關鍵技術。（記者廖家寧攝）經濟部長郭智輝昨強調，台灣半導體先進技術實質領先非常多，關鍵技術與供應鏈掌握在台灣手上，台灣一定會保住關鍵技術。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕川普關稅政策引起各界擔憂台積電外移。經濟部長郭智輝昨強調，台灣半導體先進技術實質領先非常多，關鍵技術與供應鏈掌握在台灣手上，但凡廠商移至國境之外，客戶仍必須向台灣購買，台灣一定會保住關鍵技術。

談及川普關稅政策對我國半導體影響。郭智輝表示，經濟部任務是蒐集情資與分析，提供談判單位官員與美國對口溝通，好好為國內產業爭取條件，談判內容等待塵埃落定後再對外說明。

「台灣一定會保住關鍵技術」

他強調，內行人知道台灣的半導體先進技術實質上領先全球非常多，信賴台灣五大產業之首就是半導體，市場當然關切台積電是否會變成美積電、歐積電或日積電，但「供應鏈如果掌握在台灣手上，那不管是在世界哪一個角落，客戶都是必須跟台灣供應鏈購買最好、最適合的產品」。

至於經濟部投審會是否會因台積電特殊性而鬆綁投資規範？郭智輝強調，答案是「不會」，政府就是依法依規來處理，運作機制就是如此；他也強調，現行法規是台商只有去中國才有N+1限制，一定會讓大家放心「保住關鍵技術」。

郭智輝說，在台灣，企業競爭力並非來自政府，全球民主國家中，絕對沒有一個國家會用國家的力量影響企業活動，唯有極權國家才會濫用權力，因此台灣要突破極權國家的限制，並要以民主供應鏈進行倡議，這是下一個關鍵變數。

他指出，各國民主供應鏈將會快速與所有供應鏈廠商協商討論，促使供應鏈廠商能夠把研發中心放在台灣，那生產端也就會接近台灣。

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