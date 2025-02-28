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成熟製程割喉戰 中廠「血腥KO」自家人

2025/02/28 05:30

中國半導體業者在政府扶持下大量生產成熟製程晶片，因擴張速度太快，已現產能過剩風險。（路透檔案照）中國半導體業者在政府扶持下大量生產成熟製程晶片，因擴張速度太快，已現產能過剩風險。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據科技網路媒體《Tom’s Hardware》報導，近年來因美國實施半導體出口限制措施，中國企業難以取得先進製程和製造設備，中企半導體業者在中央和地方政府大力扶持下，開始轉向生產成熟製程晶片（二十奈米以上），以滿足國內需求，但因擴張速度太快，已出現嚴重的產能過剩風險，恐導致一些自家和外國企業退出市場。

中企擴產低價搶市占 害人害己

報導說，中國的三輪半導體「大基金」累計已籌集九五○億美元資金用於半導體生產，地方政府也紛紛扶植在地半導體公司；但這種快速擴張已導致產能過剩，並因中國晶圓廠定價低於西方同業，造成「中國衝擊」。

德國一家晶圓廠銷售經理表示：「兩年前全球龍頭大廠Wolfspeed以一五○○美元出售的主流六吋碳化矽（SiC）晶圓，如今廣州南砂晶圓技術公司的售價僅五○○美元，還有數十家沒沒無聞的中國晶圓廠也打出類似的低價。」

美碳化矽龍頭Wolfspeed

股價重挫96％、裁員2成

這名銷售經理將中國在碳化矽晶圓部門的爆炸性成長，比做拳擊場上的「血腥KO」，並說「我們預期許多中國和外國業者都將受創，許多業者終將退出這個競爭激烈的市場」。

此情況也導致Wolfspeed股價在三年內重挫九十六％，並且裁員二十％；亞利桑納州的傳統半導體商安森美（Onsemi）日前也宣布裁員九％。儘管不能將所有的裁員理由都歸咎於中國的主導地位，但美國政府已公開表示，中國在成熟製程晶片製造領域的快速崛起，已對美國產業造成影響。

市場研究公司IDC分析師曾冠瑋表示，目前市場上已經有數種產能過剩的成熟製程晶片，而且現在中國經濟尚未完全復甦，但在中國本土化政策的推動下，中國晶片製造商未來幾年將比全球同業更加積極擴產。

在中國於二○二三年首度宣布擴大成熟製程晶片生產時，市場就已預期到將出現供過於求的現象；而中國業者可能透過低價來搶市占率，迫使國內和其他國家同業降價，進而壓縮他們的獲利空間，最後被迫退出市場。

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