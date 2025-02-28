華為連2年列對手 黃仁勳：競爭很激烈

輝達執行長黃仁勳26日公布年度財報，連續第2年將中國華為列為競爭對手，並警告雖然美國以國安威脅為由對華為制裁，但輝達面臨華為越來越大的競爭。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳廿六日公布年度財報，並警告雖然美國以國安威脅為由對華為做出制裁，但輝達面臨華為越來越大的競爭。

輝達在提交給美國證券交易委員會（SEC）的年度財報中，連續第二年將華為列為競爭對手；輝達之前至少有三年未把華為列入競爭者名單。

請繼續往下閱讀...

示警晶片、雲端、運算、網路4領域 華為「非常積極」

輝達的五個產品類別中，有四個認定華為是競爭對手，分別是晶片、雲端服務、運算處理及網路產品。黃仁勳接受CNBC訪問表示：「中國市場競爭相當激烈，華為和其他公司非常積極、非常具競爭力。」

自二○一九年以來，美國將華為列入貿易制裁名單，並限制華為向美國公司取得技術，從先進五G晶片到Google的安卓操作系統等。

二○二○年華為營收幾乎沒有成長，二○二一年暴跌近二十九％；其中，消費者部門遭到重創，即便二○二三年該部門營收增加十七％，達二五一五億元人民幣（下同，約新台幣一．一四兆元），但僅為二○二○年高峰時的一半略高。

華為在二○二三年推出配備七奈米晶片的五G旗艦手機Mate60 Pro後，在智慧手機市場開始反攻，一年後再推出配備自研操作系統鴻蒙星河版（HarmonyOS Next）手機Mate70。華為二○二四年營收超過八六○○億元，較二○二三年增加二十二％，為二○一六年以來最快增速。

川普政府考慮對輝達輸中晶片再設限

彭博引述知情人士透露，川普政府部分官員希望，進一步限制輝達目前不需執照即可出口至中國的晶片數量以及種類，並考慮針對輝達專為中國設計的晶片銷售設限。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法