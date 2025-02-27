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基隆議員：四接是北部新電網關鍵

2025/02/27 05:30

環境部昨召開環評大會，審查協和電廠四接環評案，到場旁聽的反對四接民眾與支持方爆發衝突。（記者羅沛德攝）環境部昨召開環評大會，審查協和電廠四接環評案，到場旁聽的反對四接民眾與支持方爆發衝突。（記者羅沛德攝）

基隆市府：基於地方權責 會以最高標準檢視

為何協和電廠需要更新改建為何協和電廠需要更新改建

〔記者盧賢秀、陳嘉怡／綜合報導〕環境部環評大會昨通過台電協和發電廠更新改建計畫（四接案），基隆市地方人士認為，「四接」完成後，可穩定北部地區的民生用電，有利工商發展、增加就業機會，將是北部新電網的關鍵，但也有人擔心衍生的環保生態及安全等問題。

基隆市長謝國樑昨出席環評大會，市府發言人呂謦煒表示，台電要更清楚說明如何確保民眾的安全無虞，基於地方政府權責，會以最高標準來檢視四接。

民進黨籍市議會議長童子瑋說，希望台電能增加投資並加強說明，確保基隆整體生態的復育及安全性，也讓居民理解天然氣發電廠的必要性，希望四接能達成民生能源、產業與環保生態的三贏結果。

民進黨市議員張之豪、施偉政指出，北北基適合發展AI產業，這需要供電無虞，「四接」就是北部新電網的關鍵，也是現階段改善空污、維持穩定電力的解方。

環評大會火藥味濃 支持與反對方爆多次衝突

不過，昨環評大會現場仍是火藥味濃厚，支持與反對民眾多次互相叫囂，反對四接團體持續質疑協和電廠土壤污染等問題；支持民眾則高舉「基隆要電」、「協和要建」等標語，認為協和電廠油轉氣可改善空污，質疑反對方不應無限上綱杯葛，最後並離席讓出發言時間，以確保環評會議順利進行。

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