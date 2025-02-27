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三接、四接命運多舛 台中港五接 仍在未定之天

2025/02/27 05:30

耗時七年，台電協和發電廠更新改建計畫（四接案），昨總算通過環境部環評大會。（資料照）耗時七年，台電協和發電廠更新改建計畫（四接案），昨總算通過環境部環評大會。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕第四接收站是搭配協和電廠轉型，由台電「自建」的第一個接收站，卻歷經地方政府、環團反對，拖延長達七年，直至昨正式送出環評大會；但接下來還有工程進度、地方審核等挑戰才要開始。

回顧台灣的天然氣接收站，配合能源轉型，將以天然氣為主，台灣中油自建一接（永安）、二接（台中）；而台電為了自購氣源，曾與中油「力爭」搶蓋三接（觀塘），經濟部最後拍板仍交給中油，但在興建期間遇到深澳電廠停建、藻礁公投等風波，提出外推後，才通過環評，並配合大潭電廠新機組，趕在今年第一季正式供氣，從中央同意計畫到測試啟用也耗時近十年。

「人生有多少個七年！」台電董事長曾文生昨在協和環評大會通過後感嘆道，自己在二○一八年四月到經濟部（擔任次長），從四接的第一版就參與，且當時環評閉門會議時，他是主管機關會被留下討論，現在轉為開發單位台電，則被大會請出門。

而四接通過環評大會只是「踏出第一步」，接下來台電要面對許多「未知挑戰」，包括該區用電成長，工程更受限電廠腹地問題，邊拆邊蓋風險多，就連大型機組採購暫存空間都要重新規劃，更艱難的恐怕還有地方審查程序，能否順利都是未知數。

外界也關切接下來在台中港的五接進度，曾文生僅說明，還要與交通部港務公司討論，開發進度非台電能夠決定；六接由民間自建，尚未明朗，較為順利的只有高雄七接（洲際），在去年底通過，有望在二○二九年供氣給高雄的大林電廠。

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