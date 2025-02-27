川普喊晶片課稅 經長：我方底線是不接受不公平關稅

川普喊晶片課稅，經濟部長郭智輝受訪指出，我方底線是「不接受不公平的關稅」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕立委日前質疑美國擬對台灣晶片課徵一○○％關稅是否合理？經濟部長郭智輝當時回應「未必不合理」而引起爭議。郭智輝昨解釋，談判並非只是「Yes or No」，更存有「Yes, but」的斡旋空間，但我方底線是「不接受不公平的關稅」。

談及立院失言爭議，郭智輝昨在經濟部受訪表示，談判是現在進行式，對方開出條件，我方不能現在就攤出底牌；不過我方立場是「不接受所謂不公平的關稅，這就是我們基本的底線」，其他都可以再談。

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郭智輝說，至於一○○％關稅是否公平或是正確，這無關乎對不對，談判過程並非僅有「Yes or No」是非題，更存有「Yes, but」的轉圜空間；但畢竟立委質詢時間有限，理解立委會限縮情境來提問。

郭智輝並強調，他仍要解釋不能在公開場合談及談判細節，對國家談判會有嚴重影響，任何發言都可能會影響第一線經貿官員的談判過程。

關切是否各國一致 維持我競爭優勢

對於課徵關稅的細節，經濟部表示，仍須視美方實際課稅的方案與模式定案後才能說明；但政府的態度清楚，就國際比較利益的競爭環境來說，經濟部最關切的是各國一致的公平做法，以維持對競爭對手國的優勢，此重要性遠高於立委關注的單一稅率問題。

至於「合理」等用詞不妥，郭智輝再次解釋，所謂「合理」的說法是在說明美方政策方向，他答詢當下是先說明美方的關稅政策目的是希望增加製造業投資美國的誘因。

另川普又擬對銅加稅，郭智輝說，川普不會只對台灣課稅，否則就是懲罰性手段，但無論是銅、汽車或晶片關稅都是談判手段，應要了解川普的目標。

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