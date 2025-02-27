總預算遭砍效應 主計總處下修今年GDP至3.14％

近10年台灣GDP及CPI（資料來源：主計總處製表：記者鄭琪芳）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布去年經濟成長率四．五九％、上修○．三二個百分點，預測今年經濟成長率三．一四％、下修○．一五個百分點。主計長陳淑姿表示，今年GDP（國內生產毛額）規模上修，但去年基期墊高，加上總預算遭大砍影響政府消費及投資，使得今年經濟成長下修，但國內經濟仍穩定成長。

根據統計，去年第四季GDP成長二．九％、較概估上修一．○六個百分點；去年GDP上修至四．五九％，居亞洲四小龍之冠，每人GDP為三萬三九八三美元。另預測今年GDP成長三．一四％，可望續居四小龍之冠，每人GDP為三萬五一○六美元。

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若納預算凍結數 全年恐難「保三」

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰說明，此次預測依中央總預算業務費及設備費確定刪減數二一七億及一七三億元，下修政府消費及固定投資預算，影響經濟成長約○．一五個百分點；立法院要求自行刪減六三六億及高比率凍結數，估影響○．二至○．三個百分點，但因行政院將提覆議，尚未納入考量。換言之，若考量自行刪減及凍結數，今年經濟成長率可能難「保三」。

主計總處表示，AI技術及相關應用加速擴展，可望推升出口動能，預測今年商品出口五○八六億美元、年增七．○八％；併計商品與服務，輸出實質成長七．六一％、上修一．一三個百分點。

內需方面，半導體廠商擴充先進製程及高階封測產能，航空業因應旅遊及貨運需求增購航空器，均支撐投資成長，預測今年民間投資成長六．一八％、上修○．六一個百分點。另，就業市場穩健有利薪資成長，加上跨境旅遊熱潮可望維繫消費動能，預測民間消費實質成長二．一二％、上修○．○三個百分點。

川普關稅傷國際貿易 恐波及下半年動能

至於川普關稅戰的影響，官員表示，假設第二、三季逐步加徵關稅，可能在三、四季逐漸影響國際貿易，進而影響我國出口及經濟成長。因此，美國關稅策略與各國回應方式，將影響全球經貿、通膨及供應鏈。

今年通膨維持2％以下機率高

主計總處並預測今年消費者物價指數（CPI）上漲一．九四％、上修○．○一個百分點。蔡鈺泰表示，電價若調漲將影響CPI，但地緣政治發展可能造成原物料下跌，今年通膨維持二％以下機率高。

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