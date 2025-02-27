西進轉向 台塑化擴大開採美天然氣

台塑集團擴大美國投資與採購！台塑化拔頭籌、擴大開採天然氣。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國總統川普揮舞關稅大棒，且宣示將擴大石油開採，台塑集團未來投資重心由西（中國）轉東（美國），旗下台塑石化將打先鋒。台塑石化董事長曹明證實，台塑石化美國將擴大對美投資，主要以天然氣開採為主，另預計二○二六年麥寮港將可接收乙烷，屆時也可擴大對美採購，且在美國乙烯價格供過於求時，透過冷凍船採購美國乙烯回台。

台塑集團投資重心轉向美國

石油和天然氣是川普心中的「液體黃金」。曹明不諱言，台塑化準備擴大對美國天然氣的投資；他說，台塑石化於二○○七年進軍美國，可動用資金尚有五八○○萬美元，目前擁有天然氣井，二○一八年已開始獲利，只要有好的天然氣開採標的，台塑化就會增資、擴大投資。

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擴大對美採購乙烷乙烯

此外，曹明也表示擬擴大對美採購，包括乙烷與乙烯。他解釋，目前一噸輕油煉製成乙烯、產率為三十三％，而一噸乙烷煉製成乙烯、產率可達八十四％，因此只要麥寮港明年能夠接收乙烷，台塑將自美國採購乙烷、再煉製乙烯。

而若美國市場乙烯供過於求時，台塑石化將採購美國以乙烷裂解廠生產、且成本較低的乙烯回台。他分析，美國乙烯冷凍船運回東南亞，與輕油裂解的乙烯每噸價差約五十到六十美元，台塑石化將採購較便宜的美國乙烯賣給台塑、南亞、台化等生產乙烯衍生物，可有效降低三寶生產成本。

至於台塑化於美國路易斯安那州的投資案，過去因拜登政府不支持，二○二二年停擺至今。曹明說，當時環保團體對州政府提告，使得路州石化一貫廠布局出現變數，但此訴訟案日前環保團體已判敗訴，未來是否重啟，則要視川普政府態度而定；站在台塑石化立場，當然希望美國新政府能夠支持此案繼續推動、莫被環保團體左右。

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