晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

西進轉向 台塑化擴大開採美天然氣

2025/02/27 05:30

台塑集團擴大美國投資與採購！台塑化拔頭籌、擴大開採天然氣。（資料照）台塑集團擴大美國投資與採購！台塑化拔頭籌、擴大開採天然氣。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國總統川普揮舞關稅大棒，且宣示將擴大石油開採，台塑集團未來投資重心由西（中國）轉東（美國），旗下台塑石化將打先鋒。台塑石化董事長曹明證實，台塑石化美國將擴大對美投資，主要以天然氣開採為主，另預計二○二六年麥寮港將可接收乙烷，屆時也可擴大對美採購，且在美國乙烯價格供過於求時，透過冷凍船採購美國乙烯回台。

台塑集團投資重心轉向美國

石油和天然氣是川普心中的「液體黃金」。曹明不諱言，台塑化準備擴大對美國天然氣的投資；他說，台塑石化於二○○七年進軍美國，可動用資金尚有五八○○萬美元，目前擁有天然氣井，二○一八年已開始獲利，只要有好的天然氣開採標的，台塑化就會增資、擴大投資。

擴大對美採購乙烷乙烯

此外，曹明也表示擬擴大對美採購，包括乙烷與乙烯。他解釋，目前一噸輕油煉製成乙烯、產率為三十三％，而一噸乙烷煉製成乙烯、產率可達八十四％，因此只要麥寮港明年能夠接收乙烷，台塑將自美國採購乙烷、再煉製乙烯。

而若美國市場乙烯供過於求時，台塑石化將採購美國以乙烷裂解廠生產、且成本較低的乙烯回台。他分析，美國乙烯冷凍船運回東南亞，與輕油裂解的乙烯每噸價差約五十到六十美元，台塑石化將採購較便宜的美國乙烯賣給台塑、南亞、台化等生產乙烯衍生物，可有效降低三寶生產成本。

至於台塑化於美國路易斯安那州的投資案，過去因拜登政府不支持，二○二二年停擺至今。曹明說，當時環保團體對州政府提告，使得路州石化一貫廠布局出現變數，但此訴訟案日前環保團體已判敗訴，未來是否重啟，則要視川普政府態度而定；站在台塑石化立場，當然希望美國新政府能夠支持此案繼續推動、莫被環保團體左右。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財