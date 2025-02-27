關稅戰猛如新冠 美2月消費信心大跌

美國人對川普政府的政策可能對經濟產生的負面衝擊感到擔憂，美國二月消費者信心指數創下三年半以來最大降幅。圖為紐約民眾在超市購物。（中央社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，美國二月消費者信心指數創下三年半以來最大降幅，幾乎追上新冠疫情造成的影響，同時未來十二個月的通膨預期飆升，進一步顯示美國人對川普政府的政策可能對經濟產生的負面衝擊感到擔憂。

研究機構「世界大型企業聯合會」（Conference Board）的美國二月消費者信心指數猛降七點至九十八．三，為二○二一年八月以來最大降幅，遠低於市場預估的一○二．五，且為連續第三個月下降，使該指數跌至去年六月以來最低。

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「世界大型企業聯合會」指出，川普對進口商品已經或計畫實施的關稅，幾乎在每項針對家庭和企業的調查中都被列為主要問題；標普全球上週調查也顯示，企業和消費者信心大幅下滑。

聯邦政府大裁員 恐導致私部門跟進

受訪的經濟學家也說，聯邦政府員工前所未見的裁員，也對消費者心理造成衝擊，認為會危及支出，且可能降低經濟體系的資金流，導致私部門裁員。FWDBONDS首席經濟學家魯普基（Christopher Rupkey）表示：「美國人對前景越來越感到悲觀，聯邦政府從未威脅過要大規模開除員工，這開始讓消費者恐慌，由於消費者留在家裡，第一季經濟可能陷入停滯。」

這項調查截止日期為二月十九日，所有年齡層的信心都下降，以三十五至五十五歲的降幅最大。「世界大型企業聯合會」表示，受訪者提及貿易與關稅的次數回到了二○一九年以來的最高水準。

對未來12個月的通膨預期飆升

調查也發現，消費者對未來十二個月的通膨預期從上個月調查的五．二％飆升至六％，創二○二三年五月以來最高。

川普去年十一月勝選後，企業和消費者信心一度飆升，因川普競選期間承諾要壓低通膨，但他上任後對中國所有進口商品加徵十％關稅，對加、墨進口產品徵收二十五％關稅將於下週生效，另宣布對進口鋼鋁產品徵收二十五％關稅。

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