財經青紅燈》20兆負債年輕人扛

立法院新會期登場，國民黨團停砍公教年金已箭在弦上，又喊出要推動「還錢於民2.0」，每人普發1萬現金。（資料照）

■高嘉和

立法院新會期登場，國民黨團停砍公教年金已箭在弦上，又喊出要推動「還錢於民2.0」，每人普發1萬現金；嘴說拚民生優先法案，策略實則是「顧鐵票」、「騙選票」，管他各級政府未來或有給付責任義務（潛藏負債）合計將破20兆，反正「年輕人只在乎當下、未來就讓他們來扛好了」！

為了分散因亂砍預算而遭到大罷免壓力，國民黨黨以總稅收高出預算數（俗稱超徵）5283億元，稱新會期將推動每人普發1萬現金；除了財政部強調不妥、應優先還債外，被譏為「傅隨組織」的民眾黨，也罕見的不附隨。

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雖然台灣錢淹腳目、但政府負債壓力不小。到2024年6月底，各級政府潛藏負債達18兆7753億元；另到今年2月8日，中央政府債務未償餘額中的1年以上達5兆8880億元、短期950億元，平均每人負擔債務25.6萬元。

以潛藏負債來說，事涉千萬勞工的勞保，最新精算報告已從11.8兆大增至13.2兆；參與人數約65萬的公務人員退休撫卹基金也達2.9兆，舊制軍公教人員退休金、包括中央與地方政府合計逾3.1兆；其他還有公保、國保、軍保、農保等近兆元，且地方政府逾期未歸墊的退休公教人員優惠存款差額利息也有131億。

從2009年公布潛藏債務統計以來，從13.7兆一路上升，2014年破18兆，後因軍公教年改一度回降到17兆，而隨高齡少子女化加劇，2019年又破18兆；若以勞保最新精算的潛藏負債大增2.4兆，整體潛藏負債已突破20兆。

潛藏負債雖可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效等來因應，未必成為實質債務；但光從平衡費率是現行費率的數倍來看，在選票壓力下，改革難入上青天。在野黨除了停砍公教年金「顧選票」、還打主意普發現金來「騙選票」；不管勞工或軍公教等，若這一代還堅持領那麼多，就是將數十兆負債壓力丟給下一代年輕人來扛！

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