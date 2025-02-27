盤勢分析》輝達發布財報 左右台股動向

外幣匯率行情表（2/26）

美股4大指數週二（25日）僅道瓊小幅收紅，其餘3大指數全面下挫，台股昨日開低後吹起反攻號角，除了台積電（2330）股價收漲5元，電子、金融類股同步走堅助陣，加上川普關稅大刀揮向銅製品，激勵類股士氣，加權指數終場上漲116.83點，收在23402.55點，守住季線也站回月線，成交量3833.06億元。

外資及中資買賣超張數排行（2/26）

觀察三大法人動向，外資連續3日賣超，昨日賣超37.91億元；投信終止連2買、昨日賣超19.87億元；自營商連3賣、昨日賣超41.04億元，三大法人合計賣超98.82億元；外資台指期淨空單昨減少319口，累計外資台指期淨空單為35013口。

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三大法人進出金額及資券餘額（2/26）

聯邦投信投資長吳裕良表示，美國週三盤後公布的輝達財報觀察重點在於GB200 AI伺服器出貨狀況，以及後續GB300 AI伺服器的開發進度，市場也將關注RTX50系列顯示卡銷售狀況與DeepSeek對於AI伺服器需求的影響等，財報好壞對美國科技股、台灣AI供應鏈相關類股後續的走勢發展影響甚鉅，但電子族群長期而言仍是台股領頭羊。

啟發投顧副總容逸燊也認為，台股本週拉回的情勢應該會在輝達營運說明會後暫時告一段落，美國釋出的關稅消息後續也會逐漸鈍化，對於市場應該只會造成短期影響，不過，觀察近期股價偏高的族群，例如過去2年大漲的AI伺服器，甚至是高階製程個股，股價波動相對較大，建議投資人將部分資金轉移至股價位階較低，且有機會在今年復甦的族群。（記者方韋傑）

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