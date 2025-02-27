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欣興、光寶科 Q1營運優於去年同期

2025/02/27 05:30

欣興財務處資深副總經理鍾明峰。（記者卓怡君攝）欣興財務處資深副總經理鍾明峰。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君、方韋傑／綜合報導〕IC載板龍頭欣興（3037）、與電子大廠光寶科（2301）昨日皆召開法說會，兩家公司認為今年首季營收將較上季減少，但皆可優於去年同期。

光寶科總經理邱森彬（左起）、代理發言人王玉玲樂觀看待全年營運優於去年。（記者方韋傑攝）光寶科總經理邱森彬（左起）、代理發言人王玉玲樂觀看待全年營運優於去年。（記者方韋傑攝）

欣興泰國廠 下半年量產

欣興表示，首季因產業淡季，營收較上季季減個位數百分比，但可望優於去年同期，第二季能見度因關稅等變數仍偏低，但下半年在AI伺服器、AI ASIC（特殊應用晶片）相關產品帶動下，營運可優於上半年。至於美國川普政府祭出關稅或是出口管制造成的影響需再觀察，關稅與地緣政治皆是未來變數。

針對首季稼動率，欣興預估，主要製程稼動率多維持上季水準，僅BT載板下滑，從70至75%降到65%。欣興表示，光復廠為製程最先進的工廠，目前進度比預期提前1-2個月，泰國廠按進度預計在下半年量產。

欣興去年每股稅後盈餘3.34元，較前年的7.88元腰斬，去年資本支出254億元，今年資本支出預計186億元，主要投資HDI與PCB；去年設備折舊172億元，今年預估增加到184億元左右，未來預期折舊金額不再增加，維持此水準，因既有投資已告一段落。

AI伺服器電源 光寶科拚翻倍

而光寶科總經理邱森彬昨於法說會表示，受惠於核心事業營運重返成長軌道，今年主要成長動能包括雲端運算、光電半導體等高階產品，儘管第1季業績將較去年第4季衰退，但將優於去年同期，除了AI伺服器電源全年貢獻程度翻倍成長外，機器視覺、工業、再生能源等高階光耦應用營收也將逐季提升。

隨著輝達GB200伺服器目標今年放量，邱森彬指出，去年旗下AI電源營收比重約佔整體7%至8%，今年可望成長至14%至15%，至於液冷散熱、機櫃系統的貢獻程度雖然還不到1%，但正處於爬升階段，將是未來2、3年重要的成長動力。

邱森彬提到，由於備援電池模組（BBU）需求，旗下美國達拉斯廠區將繼續擴大產能，高雄既有產能則提供72kW等先進電源供應器（PSU），當地二期廠區將於明年7、8月正式啟用，越南產能則在中長期擴產規劃下，總產值將從150億元提升至240億元。

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